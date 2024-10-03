我經常打趣地說，講話可以有立場，但不可以沒邏輯。沒有邏輯就等於沒有理智，而人是理性的動物，邏輯不通的人，按理就連生存都會感到困難。

談到講話、做事沒邏輯，最經典的例子，就是2019年香港的反修例風波，當時的反對派提出「五大訴求」，其中一項乃反對政府將是次風波定性為暴動，但偏生這幫人不停發起暴動，他們試圖以暴動的方式，去爭取政府撤銷暴動的定性，天下滑稽之事，真是無過於此。如此沒頭腦、沒邏輯之人，在正常的社會該是難以存活，故時至今日，這一票人不少都已被關進牢房。

不過，這邊廂的雞隻已死，那邊廂又有雞隻在鳴，太陽底下無新事，你要找荒謬之人與荒謬之事，永遠不乏例子。近年，民進黨執掌下的台灣政府，在國際外交的生存空間愈來愈小，究其原因，恐怕也跟執政者大多是沒頭腦之人有關。譬如中國大陸的火箭軍剛向太平洋試射一支遠程彈道導彈，其後美國非但沒有抗議，反倒讚揚中方，事前能將試射計劃和導彈的落點，向華盛頓政府通報。

然而，台灣的總統府卻是傻不楞登，竟然發表聲明，指中國大陸試射導彈是威脅區域的和平現狀，並呼籲北京「應自制回到國際常軌」。看到寶島政府的回應，真會讓人笑掉大牙，他們可知道，試射導彈是完全合乎國際常軌的做法。去年11月，美國曾試射「民兵3型」洲際導彈；今年1月，英國皇家海軍也曾在核潛艇上，試射「三叉戟」導彈。當時的台方噤若寒蟬，沒有批評美英兩國是在威脅區域的和平現狀，何以州官可以放火，百姓卻不能點燈？台灣政府的做法，不是太不講道理，也太不合邏輯嗎？