台灣又成了冤大頭，遭美國軍火商雷神公司詐騙高達上億美元？媒體報道後，台灣軍方緊急滅火，指報道配合大陸十‧一時機，以及解放軍東部戰區傳散極具針對性的威懾影片之際，由屬性特殊的內容農場釋放，操作「疑美論」的迹證明顯！

但台灣軍方沒告訴你的是，這項新聞的消息來源，可是美國媒體啊！今年6月該美媒披露，美國聯邦審計署在稽核國防部對外軍售案時，發現雷神公司涉及不法價格欺詐，不但高報軍售價格，造成國際友邦損失，其中還可能涉及洗錢、貪瀆、官商勾結等國際性醜聞，全案經美國聯邦司法部調查，發現其中與台灣直接相關的包括2013年愛國者導彈系統採購案和2017年的雷達系統採購案，台灣因為雷神高報價格而損失上億美元，美國司法部將判罰雷神公司賠償及罰款約2.5億美元。

事件爆發後，美國為了掩蓋糗態，只允許特定的美媒報道，並將其定調為軍售定價的「失誤」，企圖輕輕一筆帶過，眾多受騙上當的盟友中，也只提及卡塔爾，且極力避談相關影響及後續調查進度，台灣被詐欺的過程當然也不會曝光，把2,300萬台灣人蒙在鼓裏。

照理說，軍方身為受害的當事人，且負有為全體納稅人把關的職責，應主動公布真相，並告知後續相關索賠結果。沒想到軍方先是配合美方悶聲大發財，等到媒體揭露後，又氣急敗壞地推到「疑美論」與「認知作戰」上，顢頇無能與推諉塞責的醜態，令人不忍卒睹。事實是，軍方也承認，美司法部已與雷神達成認罪協商，未來將會全數返還其不當得利。這不正表明媒體報道全是事實？台灣軍方如果不改這種瞞上欺下的歪風，要說能有多少戰力，還真的是鬼才相信！