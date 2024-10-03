中國前些年積極在全球各地開辦孔子學院，在不少國家掀起一股學習漢語熱潮。但所謂樹大招風，孔子學院自此不斷遭到狙擊，設於美歐等地的多家分校陸續被關閉。最新消息是，英國教育部表明政府從未、未來也不會直接資助境內30所孔子學院。

美國政府為了全面打壓中國，利用不同藉口打壓國內的孔子學院，尚可以理解。然而英國政府早於1934年就設立英國文化協會，致力在海外推廣英語。英國文化協會和孔子學院雖然不屬於國家機關，但同樣是在政府的統管下運作，並且得到政府大力支持。英國排斥孔子學院顯然是雙重標準。

當然，北京當局也應檢討孔子學院在外國發展為何屢遭重重阻力。某程度上而言，孔子學院唯一的工作是語言傳播，鼓勵外國人學習漢語，而不是指望它直接實現一些所謂「王化蠻夷」的政治理念。可惜中國的輿論喜歡誇大，在宣傳報道孔子學院時往往賦予了它本來就沒有的角色，讓很多外國人對它產生誤解，結果被西方國家視為中國外宣機構並進行抵制。

相比之下，英國文化協會在別國遭遇較少質疑，和它刻意避免直接灌輸英國的價值觀有關。畢竟語言蘊含着豐富的文化背景，當你學習一門外國語言時，就會有意無意地接觸到該國文化，了解和喜歡上這個國家。英國文化協會作為英國的文化外交組織，在語言文化推廣方面是成功的。

儘管北京近年不斷增加公共外交的資源，但回報有限，效果不太完全令人滿意，其根源就在於太多活動由政府主導，帶有濃厚的官方色彩，缺乏足夠的公信力。英國文化協會推廣英國語言和文化的策略，可以為中國的民間外交提供有益的參照。