身為歐盟成員國的西歐國家奧地利，日前舉行國會選舉，初步點票結果顯示，極右的奧地利自由黨得票接近三成，為所有參選政團中最多，按慣例擁有優先組閣權。屬中間派的原執政人民黨得票約26%位居第二，左翼的社會民主黨以21%排第三。當中社會民主黨以至部分中間偏右的細黨，都表明拒絕與自由黨聯合組閣。人民黨表示仍有得傾，但前提是新政府不得包括立場極右、甚至被指近乎納粹主義的自由黨主席基克。

其實不論看選前民調還是歐洲、國際的政治大趨勢，今次奧地利大選結果都不令人意外。早前的德國地方選舉也是右翼大勝，中間及左翼勢力日漸凋零。法國大選本來也是如此，但選舉中途執政中間派與左翼在野黨合作配票，力抗右翼上台，最終造成現時新政府左中右都不是人的混亂局面。

基克與自由黨的所謂極右主張，與納粹主義仍有一定距離，主要是反移民、反墮胎、反伊斯蘭化、反LGBT平權、反大歐洲主義。當中基克本人更是旗幟鮮明反美及支持與俄羅斯和中國交往，但其支持者大多只是不滿俄烏及以巴戰事引發的難民和通脹問題，而渴求盡快結束戰爭或從中抽身，希望通過與中俄修好來改善經濟和降低物價水平，並非意識形態上的反美親俄親中。

由此可見，這幾年歐洲加速向右走，很大程度是被美國總統拜登、法國總統馬克龍等國際政治理想主義者（又稱「左膠」）所引導、逼迫出來，但大部分苦果卻由歐洲來承受，隔着大西洋的美國不但遠離戰火，還可從中大賺軍火生意和受惠於種種貿易制裁措施。因此歐洲也有不少人希望特朗普可重新執政，從而加快結束戰事和根本性地改變美國的外交政策。