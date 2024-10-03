說起「吉人之辭寡」，不能不說另一個代表人物普京。俄羅斯總統普京向來予人冷峻、剛毅、沉默寡言的鐵漢印象，喺俄烏戰事中，他不像烏克蘭總統澤連斯基，為了爭取更多軍援，只能巧言令色誇誇其談，早前澤氏前赴白宮與美國總統拜登會談，便聲言帶去能擊敗俄羅斯的「勝利計劃」。所謂「勝利計劃」，無非就是叫美國及西方國家給予更多軍援的另一個包裝，根本不值一哂，老朽之前已談及，不贅。

呢，反而普京喺上月25日主持召開聯邦安全會議時表示，現代的軍事與政治形勢不斷變化，導致俄羅斯和盟友面臨全新的風險和威脅，有必要調整動用核武的原則。在新指引下，當俄方收到可靠消息，大規模巡航導彈、無人機或飛機等進入國境時，即有機會以核武回應。此外，當俄羅斯和盟友白羅斯受到侵犯，包括遭常規武器攻擊，且為主權帶來嚴重威脅時，也將保有使用核武的權利。

普京要言不煩，若無核武國家喺擁核國家的參與或支援下攻擊俄羅斯，俄方可將之視為聯合攻擊；佢冇明確提到會否容許國家以核武回應。外界普遍認為新指引是刻意針對烏克蘭，因為戲子總統澤連斯基近排口水多過浪花，積極要求美國等國家，容許烏軍使用西方提供的長程導彈反攻俄方。

而普京的「調整動用核武原則」，明眼人都知係講畀戲子總統聽：夠膽你就試吓用長程導彈襲擊俄羅斯國土，屆時老子以核武還擊，看你如何招架？勿謂言之不預也！當然，普京的話亦係告訴美國，切勿胡亂相信戲子總統推銷乜鬼嘢「勝利計劃」！普京辭寡，卻是「言必信，行必果」的硬漢子！即使美國，恐怕也不敢把普京的話當耳邊風，戲子總統咪再逞口舌之快矣！