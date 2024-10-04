產評：華救市誠意十足　穩內房重中之重

9月下旬，中國推出強而有力的一系列措施救市，包括降準減息，並明確要樓市止跌回穩，為資本市場注入流動性，全面撬動經濟活動，務求推動中國資產價格走出谷底，讓企業融資活動復常，帶動景氣，保就業，穩增長。雖然這一切來得令人振奮，但長遠還看中國經濟結構轉型成果，尤其是要樓市實現止跌回穩，知易行難，如何化解天量債務，消化巨量庫存，盤活樓市流動性，保內銀資產穩定，乃當務之急。且看資本市場升勢能否持續，透過加強市場流動性，創造財富效應，為穩樓市的政策目標給力。

其實這幾年中國市場的最大問題，是流動性大受限制，除了因為針對科企壟斷、金融改革，以及中美博弈下製造業產業鏈與供應鏈重構之外，內地房地產債務與地方財政危機也是重大衝擊所在。

畢竟過去十多年，內地地價、樓價上升，創造了可觀的財富效應，土地收入也成為地方政府的主要收入來源，各大銀行只顧房企大客已足夠為貸款業務交數，貸款政策長時間向內房這單一產業傾斜。可隨着內房泡沫爆破，不僅地方財政出現問題，房企債務拖累銀行的同時，樓市長期處於停滯狀態，整個產業鏈大受影響，並拖着固定資產投資的後腿。民營企業不振，單靠國資獨撐大局顯非長久之策，今年以來內部需求放緩的問題愈顯嚴重，就業市場不穩，讓經濟增長亮起紅燈。

正當內房債災正燒向銀行體系，大規模刺激措施終在美國啟動減息周期後出台，美元回軟為非美資產創造反彈浪；資金回流亞洲創造有利條件，為中國資產價格回升送上東風。

化解內房危機，乃這場強刺激的重點之一，惟內房問題日積月累，不能單靠注入流動性就能短時間內徹底化解，得協助房企梳理債務，強化財務報表；疏導庫存，提高市場供應透明度；盤活樓市交投，讓房企能恢復正常的資金流轉，全方位重建市場對樓市的信心，那減息、放寬調控等措施始能收到最大效果。

事實上，土地是社會發展的重要資源之一，土地有價，房屋作為住房又好、投資商品也好，也有其基本價格，不能說一句「房住不炒」，就完全抹煞房屋一直擔當的商品角色，否則對用家、投資者和銀行等參與者，以至整體經濟，都會是一場大災難。若然年底前，資本市場保持活躍向上，財富效應有助加快消化樓市庫存，並有利房企融資，將有助提升明年經濟景氣的能見度。

提振股、樓以穩資產價格，是如今中國內部可主動籌謀的救市舉措，但觀外圍情況卻難令人放心。近日中東局勢再現動盪，伊朗與以色列又再起衝突，且美國在總統大選前，兩黨如何利用打中國牌爭取選票，這些變數都足以為中國的強刺激政策澆上冷水。是故，在樂觀之餘，還要保持審慎，謹記把弄地緣政治往往是美國彰顯美元霸權的重要手段，相關風險仍是左右環球投資的一大不明朗因素。若準備順勢重倉中港股市，股市跟紅頂白無可厚非，但也得提防風高浪急，做好風險管理。