娛圈單打：男神竟是單身狗　獨愛一女不釋手

各位孔太太就位！韓流男神孔劉自拍完經典韓劇《鬼怪》後，一直唔接新劇，雖然期間也演出過電影及客串大熱《魷魚遊戲》，但統統唔係掛正頭牌領銜主演，孔太太們當然唔夠喉！不過機會話嚟就嚟，除咗《魷魚遊戲2》釋出孔劉的預告片外，萬眾期待的新劇《行李箱》亦即將於下月開播，發達啦！

最令孔太太們興奮嘅係，呢套新劇因為有成人情節及裸露場面而被列為「19禁」。嘩嘩嘩，難怪孔太太流晒口水，揚言「真係露至好呀」！其實，孔劉早在2016年跟全度妍合作的三級片已有激烈全裸床戲，家陣拍劇只係碎料啫。

話時話，孔劉已經45歲，雖然一貫地有型有款，但長期係單身狗一枚，點解會咁㗎？孔劉早年受訪，坦承曾拍過3次拖，強調並非不婚主義者，結唔成婚可能係錯失機會喎。

嗱，合作《鬼怪》而與孔劉結成好友的另一男神李東旭同樣未婚，佢就分析過難以戀愛的原因，就係習慣單身太久，忘記咗如何跟心儀女士由曖昧變得親近。佢仲話，單身也有好處，起碼鍾意睇咩電視節目都可以自己話事。嗯嗯，呢對「死鬼CP」連拍拖不成都咁合拍，不如索性在一起算啦，哈！

講笑啫，出道以來，孔劉近乎零緋聞，傳得最盛係曾多次合作的女星鄭有美。男神仲不諱言，當年係為咗鄭有美先至接演《82年生的金智英》，結果電影引起「仇女」爭議，連孔劉都被罵爆。為咗女方，男神都算兩肋插刀咯！可惜兩人始終係友達以上、戀人未滿，反而更加似兄妹情，於是又有口痕友懷疑男神係攣嘅！