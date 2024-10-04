正論：豪宅也告淪陷　鼠患四散堪憂

香港淪為老鼠樂園早就不是新聞，從早年有外國遊客在中環遭鼠噬，到本報揭發老鼠在公屋及街市自由行，皆證明全港十八區，區區有老鼠。衞生防護中心上月27日公布今年首宗人類感染大鼠戊肝個案，患者居於紅磡豪宅「維港‧星岸」，當局在屋苑公共地方發現「小量鼠迹」。事實擺在眼前，不管高官如何吹噓滅鼠有功，單是大鼠戊肝爆完又爆，連豪宅也攻陷，已證明港府滅鼠有姿勢無實際。

該名居於紅磡豪宅的六旬女患者本身有長期病，她報稱沒有接觸過老鼠，潛伏期間亦無外遊，屬本地感染個案。防護中心與食環署人員實地視察患者居住地點後發現有小量鼠迹，已向相關管業處提供防治鼠患建議，並在該屋苑附近公眾地方加強清洗及滅鼠。

世上沒有無緣無故的鼠患，患者也不可能無緣無故受感染，根本原因是衞生問題搞不好。香港自2018年首現人類感染大鼠戊肝、成為全球首例後，接着年年也有感染個案出現，至今仍是全球患者數量最多之地，沒有其他地方能打破這個恥辱紀錄。防護中心指出，人類感染大鼠戊肝的可能傳播途徑，包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，以及直接接觸齧齒動物或其排泄物。不論是哪一個感染途徑，都必然是該處本身已有鼠患存在，而鼠患之所以難於根治，正是因為政府對公眾地方清潔不力，以及個人衞生欠佳等。

別看現屆政府上台後，敲鑼打鼓大搞打擊衞生黑點運動，揚言已消除了超過90%衞生黑點、清除了60%鼠患主要黑點，不過說得好聽，實際上依舊烏煙瘴氣。本報月前曾報道觀塘順利邨利祥樓群鼠橫行，場面極之駭人。也有議員直指不少黑點都有「翻發」問題，尤其橫街暗巷垃圾堆積，證明打擊衞生黑點只是一陣風，不消一會便打回原形。

以今次患者所住區域為例，九龍城區上半年的「無鼠百分比」為百分之93，食環署吹噓鼠患大大改善，但如今連豪宅也失守淪陷，形同直接打臉。事實上，食環署常常自賣自誇，又是更改鼠患指數名堂為鼠蹤百分比，又是引入熱能探測攝錄機監察鼠蹤，擺出積極有為狀，但一宗大鼠戊肝個案，已直接令該署破功。可以看見，這些年來鼠患無處不在，公屋和舊樓固然是重災區，街市和商場一樣鼠蹤處處，就連機電工程署總部大樓，也一度被揭發每層樓都有老鼠。網上亦不時有視頻為證，老鼠在食肆上竄下跳大快朵頤，「伙食」堪稱比香港人更好。

人們實在不明白，港府連移山填海也做得到，為何滅鼠多年依然一事無成？食環署滅鼠成本不菲，平均捉一隻老鼠花費一萬元公帑，結果鼠患愈滅愈有，甚至屢被踢爆有防治蟲鼠隊人員開工期間蛇王，公帑養懶人、養老鼠，有目共睹。要知道天下並不太平，除了經濟環境陰晴不定，奇難雜症爆完又爆才是最怵目驚心。港府向來防疫不力，每有疫魔來襲都死得人多，一旦鼠疫在港大爆發，後果必然是災難性。