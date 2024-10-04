國家最高領導人日前說，中國式現代化的前進道路必定會有艱難險阻，可能遇到風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，需要居安思危，未雨綢繆，依靠全黨全軍全國各族人民，堅決戰勝一切不確定難預料的風險挑戰。

這番話講得很重、很及時、很震撼，所謂前進道路上的「艱難險阻」、「風高浪急」、「驚濤駭浪」，當然包括國內外兩大方面。在目前世界形勢下，來自國際方面的「艱難險阻」、「風高浪急」、「驚濤駭浪」顯然更大、更危險，因為中國很可能遇到美西方挑起的對華戰爭，或被拖進他們在世界其他地方發動的戰爭；因為中國式現代化的道路和成果，被美西方認定威脅了他們的霸權和持續了300多年的優等地位；因為中美在今日時空下相遇，構成了世紀國運之戰。

既然是國運之戰，那麼最大的衝突就是戰爭，甚至是大規模的無所不用其極的戰爭，這個重大考驗已經擺在中國面前，它的不確定難預料只在於何時何地以何種方式爆發，中國正在為此做好全面、周密、深入細緻的準備，美國及其盟友更沒閒着，厲兵秣馬，磨刀霍霍。

大家已見，俄烏之戰包含最終打擊中國的兇心，台海、東海、南海，美國用盡棋子軍事挑釁、挑戰中國，直接威脅中國領土完整、國家主權、安全和發展利益。總的態勢是，這場國運之戰由美國方面發起推動，手段愈來愈多、愈來愈辣、愈來愈狠、愈演愈烈，向爆發戰爭發展。而中美關係之所以如此，並非始於今日，美帝國主義要打垮中國共產黨領導人民推翻「三座大山」，爭取國家獨立、民族解放，從上個世紀40年代中就借國民黨、蔣家王朝開始，新中國成立後又企圖藉「韓戰」、「越戰」、「冷戰」、支持「台灣割據政權」整垮新中國。

改革開放之後，山姆大叔繼續其「顏色革命」、「分裂中國」的戰略，並且對中國重施軍事壓力、戰爭威嚇。如此這般，中美會打仗已成街談巷議！