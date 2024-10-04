到了本世紀中後期，印度能否取代中國，成為世界第一大產業國，這個話題讓不少經濟學家感到興趣。當代印度的崛起，曾使很多人覺得詫異，一百多年前美國小說家馬克吐溫造訪印度，當時在他眼中，印度莫說要強盛，就連統一也十分困難，他寫道：「印度竟然擁有80種語言……要達成一統或組成單一政體，根本是癡人說夢。」

已故英國首相邱吉爾則講得更刻薄，他說：「印度根本是一個地理概念，如果印度也算得上是國家，那為甚麼赤道不是？」但多年過後，事實證明馬克吐溫和邱吉爾都太看輕印度了。今日印度不單止是統一的國家，而且國民生產總值將超越日本，成為世界四大經濟強國之一。

不過，以往人們對印度的擔心亦非全無道理，時至今日，印度仍有多達15種主要語言，只有少數接受過高等教育的人，彼此可以用英語溝通，否則大家區域不同，幾乎是無法交流。有台灣的時事評論員曾講述親身經歷，他說有一次在印度乘車，行駛一小時後迷了路，司機下車問路，卻因語言不通而無法如願。他指出，在一個國家之內，相距只一小時車程，民眾間便無法溝通，這樣的地方要想真正發達，恐怕是難比登天。

印度和中國人口相近，但兩者的經濟體量仍相差甚遠，印度要想後來居上，尚有遙遙長途。平情而論，對於印度這個南亞國家，大家不宜小看，卻也不必過分抬舉。中國跟印度相比，最大優勢是語言統一，政治體制也更穩定可靠，中央與地方的關係如臂使指，政策推行較簡單有效。今日就連歐美地區的民主制度也是流弊叢生，印度所實行的卻是更劣質的民主制，故前瞻未來，道路恐怕未必好走。