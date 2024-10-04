儘管台灣問題是中美關係之中最敏感的議題，北京當局甚至多次公開警告華府這是中國的紅線，但美國總統拜登日前仍然批准迄今對台最大的一筆軍援。連同近些年美國多次對台軍售，當前台海上空可謂戰雲密布，緊張局勢持續升溫。

回顧中美建交40多年以來，台灣問題一直懸而未解，美國歷屆政府持續向台灣出售武器，更成為兩國交往最大的障礙。美國在「八一七」公報承諾逐步減少對台軍售，另一邊廂又通過《台灣關係法》，繼續向台灣出售武器，嚴重削弱中美往來的基礎。不過，美國對台軍售看似堅若磐石，其中的真相卻沒有表面那麼美好。以拜登政府為例，上台後明顯加強對台軍售力度，迄今已有十多次對台售武，但細看的話，可見美國對台軍售往往是出清存貨，售賣舊式武器給台灣。華府有意武裝台灣軍隊，日後在台海打代理人戰爭，實際上卻是裝備嚴重不到位，無法讓台軍增強與大陸作戰的實力。

更多人沒有留意的是，《台灣關係法》有一條條文──提供防禦性武器給台灣，限制了華府只可以對台出售防衞性武器，即對大陸只能守不能攻。當然，近年美國已偷偷放寬有關限制，提高售台武器的質量，包括一些導彈的射程可以打到大陸沿海。但一日未修改《台灣關係法》相關條例，台軍在兩岸戰爭中根本無法勝出。

客觀而言，目前大陸尚無能力完全斷絕美台軍售之路，對美國對台軍售的反擊未能起到很大作用，不過，北京仍須保持戰略定力。近年中國軍力大幅提升，美國對台軍售已經阻止不了兩岸軍事力量一面倒傾向大陸。也就是說，時間是站在大陸一邊，北京沒必要跟着美國的節奏走。