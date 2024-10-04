中國政府在過去短短10日內接連出招，刺激內地的股市、樓市和實體經濟。首先是三大財金部委人民銀行、中證監和國家金融監督管理總局，在上周二舉行聯合記者會，宣布推出「組合拳」救市方案，包括降準0.5個百分點、調低政策利率0.2厘、調降存量房貸利率、增強六大銀行核心一級資本、創設新工具支持金融機構買股票等，力度比許多市場人士預期更為「重手」。消息一出，內地與香港股市隨即爆升，港股日前成交額更突破5,000億元。

到上周四，中共中央政治局召開會議討論經濟與樓市問題，一改過往「房住不炒」、樓市調整屬健康平穩發展的論調，變相承認內房「爆雷」已危及實體經濟，影響民生甚至社會穩定，有必要促進房地產市場止跌回穩。中央一聲令下，北京、上海、廣州及深圳四大一線城市，隨即宣布放寬多項樓市限購措施。不少內地民眾在十‧一黃金周假期不去旅遊，改往睇樓。

對於上述一連串財金及樓市政策措施，不少內地民眾及境外華文媒體都稱之為「暴力救市」，實情頗為貼切，卻略嫌負面。其實內地官方大可改以「中國式量化寬鬆」來形容，與近年經常掛在口邊的「中國式現代化」互相輝映。泡沫經濟爆破後的日本，金融海嘯/次按危機爆發後的美國，都推出過類似的只看現在、顧不得未來的強力救市措施，中國政府也沒甚麼需要尷尬或避忌。

有人質疑中央「暴力救市」反映內地經濟已壞透，救市措施會加劇中央、地方、銀行、企業以至內地中產家庭的債務危機，今波股市升浪可能只是虛火。這些擔心也很合理，但同樣的擔憂在美國已出現十多年，大家還是生活如常，美股日前又創了新高。