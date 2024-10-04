美國最不願見到的場面終於出現了！伊朗周二晚向以色列全境發動大規模導彈襲擊，持續一個多小時，回應哈馬斯領袖哈尼亞、黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉等人死於暗殺。伊朗發射近200枚導彈，聲稱90%擊中目標。

而根據以色列說法，大多數伊朗導彈由以色列和美國的導彈防禦系統攔截，漏網之魚則大多數落在以色列情報特務局（摩薩德）總部及軍事基地外的空地。一名以色列國防官員透露，伊朗向摩薩德總部發射數十枚導彈，但無一命中。講就係咁講啦，伊朗半官方通訊社指，伊朗首次使用高超音速彈道導彈法塔赫，擊中以色列箭2和箭3反導系統的雷達。

事實上，高超音速彈道導彈並非防禦系統可以一一攔截。因應伊朗導彈襲擊，地區局勢升溫。伊朗總參謀長巴蓋里表示，有能力攻擊以色列的經濟基礎設施，如果猶太復國主義政權不受控制，伊朗將把目標對準以色列所有基礎設施。這算是已撂下狠話！以色列總理內塔尼亞胡則嘴硬，說甚麼「有賴世界上最先進的防空系統及美國支援，已挫敗伊朗襲擊」，佢喺耶路撒冷召開安全內閣會議，指無論攻擊來自約旦河西岸、加薩、黎巴嫩、也門、敍利亞和伊朗「邪惡軸心」，以色列都會報復。

據悉，安全內閣會議未明確報復方式，原因之一係以色列希望與美國協商，需與美國中央司令部合作防禦。以色列對伊朗的大規模導彈襲擊，多少有啲淆底。大家應記得，真主黨領袖納斯魯拉死於空襲，美國防長奧斯汀對以色列在斬首行動中「先斬後奏」感到憤怒；美方官員亦對以色列沒有在行動前徵詢，事後卻要求收拾殘局感到氣餒，如今伊朗動真格，就話要同美國協商，老美內心會點諗？