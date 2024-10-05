俄羅斯在敍利亞的海軍及空軍基地都受到以色列的攻擊，俄因此出力支援抗以色列的陣營似是毫無懸念，只是支援的程度會是如何？相反地，中國還只是口頭討伐以色列的侵略，集中外交拉攏其他國家施壓。

內地對以色列在中東的衝突頗多為坐在牆頭觀望。一是當作事不關己，己不勞心，以為以色列離中國千萬里之遙，衝突的結果對中國的影響不大。二是迷信美國西方主流輿論，把伊斯蘭教、阿拉伯、伊朗等妖魔化，被植入猶太正義和精明能幹的認識，對比伊斯蘭教，阿拉伯人民落後和邪惡，一股腦地尊崇美國與以色列，信服西方媒體的邪惡之爭說法。三是商人投機心態，希望中東雙方相爭，中國可以漁人得利。妄想天下大亂，只要不亂及中國，中國便可取利。他們眼中只有暴利，他們本身的利，不顧其他人的死活，也無知短視，只看眼前的利害。

中國政府的外交政策當然不是如此，但卻堅守中立，勸和促談，一片和事老態度。國際公義、國際道德都處處堅持，卻還只是留於口舌之爭、外交斡旋。中國還沒有如南非那樣直接地把以色列告上國際刑事法院的勇氣。中國的政策顯得過度克制，變成被動懦弱。即使中俄關係密切，中國還是強調沒有支持。巴勒斯坦的危機，黎巴嫩、敍利亞、伊朗的被侵略，仍止於抗議，沒有有力及積極的措施協助，或介入去抑止地區的戰爭危機、人道主義危機。

在國際上，中國的表現是私利大於公義，僅有外國在直接侵犯中國國土，中國才作仍十分克制的反擊。這是因為中國的復興機會得來不易，故此要盡力維護。一如伊朗近來對以色列的攻擊克制，逃避大戰。可是中國亦應看到，美國的目的是要掃清任何對其霸權的威脅，要打擊任何可與之競爭者。中國是逃不了的，除非投降。而中東若任美國以色列胡為，伊朗一系崩潰，中俄壓力定必大增。

中國要保復興希望便不得不與美國抗爭，南海台灣海峽的衝突是會加劇。中國不能等到伊朗一系失敗，敵人臨門才起而反抗，最佳的反抗是拒敵於國門之外。伊朗抗以抗美，正好讓中國有機會有藉口提供支援，阻止美以的勝利，阻止伊朗敗後的連鎖政治後果。援助的方法多着，只要中國有意志、有勇氣、有智慧當可支援中東抗以抗美的勢力，轉敗為勝。