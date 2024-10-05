巴以之戰正沿着黎以之戰、伊以之戰擴大，很快就會成為中東大戰，從去年10月7日至今這個局面就被各方輿論料到。大家都知道，儘管巴以之間力量極為懸殊，以色列又有美國的支持，以國要想短期內消滅哈馬斯武裝，實現其「大以色列之夢」也是不可能的，戰事會拖下去，且會把黎巴嫩、敍利亞、也門、伊朗捲進去。

對以色列而言，是希望把巴以之戰擴大到中東，不打算消滅哈馬斯後就鳴金收兵，哈馬斯也不可能被徹底消滅。相反，只要中東問題存在，只要美國支持猶太復國主義，只要阿拉伯世界、伊斯蘭國家與以色列的宗教問題千年恩怨存在，哈馬斯這類抗擊以色列的組織和國家就不會讓以色列安生，就不會讓它的大夢成真。

因此，以色列總理內塔尼亞胡的謀劃，是利用今次巴以之戰和以色列正處於歷史上空前強大的機會，一鼓作氣玩鋪大，反轉整個中東局面，在美國支持下打垮黎巴嫩、伊朗等宿敵，從根本上清除「大以色列國」障礙。要實現這樣的謀劃，以色列就要主動出擊，就不能聽美國的「勸和停火」，就要通過擴大戰爭拉美國下水，最好直接參戰。

對美國而言，直接參戰幹掉伊朗是有極大誘因的，儘管也有相當的風險甚至力有不逮，會弄巧成拙，但是他們更受不了伊以之戰、黎以之戰以色列失敗。內塔尼亞胡政府認準這些，只要自己夠膽挑起和擴大戰爭，要打贏也好，會打敗也好，山姆大叔都將殺進來不會缺席，在以色列的謀劃中，只要美國參戰，他就一定能贏。

反倒是拜登政府有些心大心細，也許是因為全球霸權「重任」之下，美國要顧的方面太多——俄烏之戰要顧，印太區要和中國博弈，弄不好會發生戰爭要顧，美國經濟問題嚴重，特別是結構性問題，不是多打仗、益咗軍火商及軍工體就能解決的。然而，山姆大叔的這些顧慮和難處，以色列猶太佬可以不理也。