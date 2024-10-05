以色列極右政府愈來愈目中無人，竟然將聯合國秘書長古特雷斯列為「不受歡迎人物」，禁止入境，開了聯合國成立以來的先河，接下來也許要宣布退出聯合國了吧？由此可見，猶太復國主義者狂妄至極，已不將任何國家和任何人放在眼裏。據說美國總統拜登近日與以色列總理內塔尼亞胡通話時又爆發激烈爭吵，這種事已經見怪不怪，美以主次顛倒，美國從爸爸變成兒子，根本無法制約以色列。更何況，以色列之所以如此囂張，正是美國及其他西方國家縱容的結果。

有位西方學者曾經說過，「民主政體」若想成為榜樣，得先以實績證明自己。如何證明？首先必須正視「雙標」、「虛偽」等指控及其成因，也必須接受這樣的現實：許多國家認為過往的國際秩序「不平等」。

沒錯，這正是中國人所說的「其身不正，何以正人」的道理，愈來愈多國家認為國際秩序不平等，就是因為西方虛偽和雙標導致，對俄烏戰爭如是，對中東衝突更如是。以色列到處狂轟濫炸，肆意濫殺無辜，甚至公然發動恐怖活動，明顯觸犯危害人類罪和戰爭罪，西方國家視若無睹。而當伊朗採取報復行動，發射導彈反擊，西方立即齊聲譴責，這已不僅僅是雙重標準，根本就是強盜邏輯。西方政客聲稱伊朗對以色列發射導彈，將進一步將中東地區推向深淵邊緣。這分明是睜眼說瞎話，誰將中東地區推向深淵，誰最應該受到譴責，國際社會自有判斷，西方可以自欺，無法欺人，愈是顛倒黑白，愈顯得虛偽醜陋。

還是這句話，得道多助，失道寡助。以色列極右政府鐵了心與世界為敵，美西方繼續助紂為虐，除了賠上自己的國際形象，也將賠光過去累積下來的地緣政治老本。當今國際秩序瀕臨崩潰，就是因為美西方帶頭不遵守，以為自己掌握國際話語權就可以肆意妄為，殊不知時移世易，隨着愈來愈多國家覺醒，美西方再也無法隻手遮天。

相反，美西方毫無底線地包庇以色列，已嚴重破壞其在全球南方國家中的形象，將多數國家推向反西方陣營。日前聯合國大會以大比數通過決議，要求以色列在12個月內結束對巴勒斯坦領土的佔領，並對不遵守規定的行為實施制裁。投票結果是124票贊成、14票反對、43票棄權，國際社會人心向背，不是已很清楚了嗎？