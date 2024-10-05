十‧一剛過，今年是中華人民共和國成立75周年，不論是內地還是香港皆敲鑼打鼓大肆慶祝。正當全世界都預早向中國發出賀電之際，偏偏美國今年打破慣例，竟然遲至10月2日才由國務卿布林肯發出聲明，祝福中國人民在未來一年和平、繁榮、幸福云云。很明顯，美國此舉是刻意對中國無禮。

美國國務院傳統上會在10月1日之前向中方公開表示祝賀，也跟其他建交國做法一樣。2022年美國國務院是9月30日向中方發賀文，去年更提早至9月29日，只有今年過了10月1日都冇聲冇氣。這當然不可能是失誤，而是有心為之，亦顯得美國極之小家子氣。早前布林肯在紐約聯合國大會期間，與中國外交部長王毅會面，再提出拜習會要求。今番刻意冷待十‧一，習拜會還有戲唱嗎？

事實上，兩國領導人今年底很可能出席亞太經合組織（APEC）峰會及二十國集團（G20）會議，只要二人都有出席，再次上演習拜會也是順理成章之事。惟從美國延遲十‧一賀電觀之，兩國領導人會面可能有變數。日前又有美媒引述消息，指美中計劃在未來幾天安排拜登和習近平通話。由見面變成通話，兩國關係愈走愈低，有目共睹。

美國大選在即，拜登任期只餘數月，對中國的壓制卻愈演愈烈。單是糾集西方盟友對中國電動車實施高額懲罰性關稅，不理中國四出奔走釋出善意，加上華府又宣布對台撥出最大一筆軍援，繼續為台獨拱火，已可見美國毫無誠意，充滿惡意。

相見爭如不見。中國以禮待人，以和為貴，但換來卻是對方無理取鬧，劍拔弩張。所謂「見你是人情，不見是道理」，面對一個行將下台的糟老頭，不見又何妨！