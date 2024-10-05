過去多年，內地股市一直沉疴不起，如今中央推行刺激措施，銳意搞活市場，這當然是好事，但市道與人心經常都會走向極端，有時過分冷淡，有時卻過分熾熱，為政者須善於執中平衡，好好引導大眾。

近期內地和香港股市雖然升勢急勁，尚幸禾雀亂飛的日子仍未到來，但此刻未到，卻是早晚會到，兩地的監管部門務必早作籌謀，否則可能會釀成社會問題。香港畢竟是國際金融中心，不少市民投資經驗豐富，故相信即使到達新一波的股市浪頂，泡沫爆破之時，很多股民也不至於會粉身碎骨。最讓我擔心的反倒是中國內地，據說新一浪升勢引動了不少從不沾手股票的人，紛紛趕到證券行開立戶口，當中很多是老人，也有些是剛投身社會的青年，甚至還包括和尚與尼姑。

幾乎任何人都可以投資，當中不應有年齡和職業之分，但投資不是賭博，要有成果，便需要一段學習的過程。面對內地大量初入門的投資者，如果政府和監管機構不善加引導，將來很容易會成為金融大鱷的點心，弄不好的，有些人會傾家蕩產，有些會欠債纍纍，說不定在寺廟庵堂之中，那些由善信捐獻的功德錢，也會被某「股神和尚」或「股神女尼」，一股腦兒輸個清光。

投資本來是正道，也是一門全民可學，也全民應學的知識。學習證券投資，應該由公司的市盈率、市帳率等基本知識入手，一般股民最宜遵從股神巴菲特提倡的價值投資法，千萬別盲目聽消息、信「貼士」入市炒賣。內地相關部門應該將投資常識與健康常識等同看待，透過傳媒作廣泛的宣傳教育。這一步工作如果現在不做，等到全民皆股時才做，恐怕便為時已晚。