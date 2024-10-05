尼泊爾近日暴雨成災，引發嚴重洪水和山泥傾瀉。據報全國所有城鎮及道路都受影響，經確認的死亡人數已逾200人，失蹤、失聯、被困險境及斷糧斷電的更不計其數。尼泊爾經濟貧困，基建落後，加上近年內部政局混亂，治安惡化，對外亦不時與印度及中國等鄰國爆發爭端，災後的救援及清理、重建工作遲緩。天災外加人禍，死傷數字嚴重大家也不感奇怪。

令不少人驚訝的是，作為全球政治、經濟、軍事及科技霸主的美國，最近也因颶風「海倫妮」吹襲而造成嚴重傷亡。確認死亡人數已逾200人，另有數百人下落不明，過百條路橋無法使用，過百萬戶家庭和企業停水停電。災情之重與救援之慢，與第三世界無異，反映美國政府沒有從2005年造成上千人死亡的卡特里娜風災吸取教訓，19年來都未有提升防災基建和改善救援速度。

美國總統大選將於一個月後投票，風災成了最新的選舉議題。在民調落後的共和黨候選人特朗普，搶先對手一步到了災區視察。他揶揄現任總統拜登因「睡着了」而懶理風災，又質疑聯邦政府反應遲緩，底因是受災的多為共和黨的票倉州份。之前忙於拉票及處理中東局勢的拜登及副總統兼總統候選人賀錦麗，在海倫妮登岸美國近一周後才抵達災區，連民主黨人也批評兩人來得太遲。

極端天氣常態化，天災增加的不是只有美國。中國也出名多災多難，但近年相關死傷數字明顯少過以前，原因包括基建大幅改善，疏散及救援到位，嚴打豆腐渣工程和失職官員等，令人禍的因素減少。美國則只顧內部政治鬥爭和對外打壓中俄，漠視國內基建發展落後及國民的生命財產，減排政策倒退加劇氣候變化更是害人終害己。