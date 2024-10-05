美國總統大選已入大直路，距離11月5日不過一個月。目前的多項全國民調依然可見賀錦麗領先特朗普。然而，誠如同文所指，關鍵在於搖擺州份，特朗普仍然有機會翻盤，甚至會否重演當年希拉妮贏選票輸總統戲碼？

事實上，美國的總統大選，老朽認同係選「熟悉的魔鬼」。今屆兩位總統候選人，共和黨的特朗普因為係前總統，大家對佢嘅認識無疑比民主黨的賀錦麗較多。但論政績，賀錦麗無論係經濟還是移民政策等都可謂「卑之無甚高論」，若然賀錦麗勝出，老朽一向認為，並非她有何過人的領袖魅力及處事能力，只是佢遇到一個太爛的對手特朗普。是以直至此刻，老朽依然押注睇好佢勝出。呢，最近美國《紐約時報》便發文力挺賀錦麗，稱佢係總統選舉中唯一愛國的總統選擇。而文章的焦點，更放在批評特朗普在道德和性格方面不適合任總統，抨擊佢將個人利益凌駕於國家之上。

特朗普2016年大選前，給了艷星13萬美元掩口費，其後又申請臨時禁制令，要求艷星不得談論保密內容。一個愈描愈黑的「出軌門」，讓經常口出狂言的特朗普變得滑稽！《紐時》的文章列舉特朗普的缺點，真係多如天上繁星，譬如缺乏智慧、誠實、同理心、勇氣、克制、謙虛及紀律。此外，又指特朗普面對眾多刑事檢控、年邁、對政治缺乏興趣等，任何關心國家及民主的選民應該拒絕讓佢再次當選總統。

特朗普是否真的如《紐時》所說的如此不堪？是否「惡之欲其死」便盡情羞辱佢？事實上，任何一個能攀上權力遊戲的頂峰者，再不堪，也一定有某些過人之處！特朗普若真落敗，賀錦麗也並非「完美候選人」，時來風送，時勢造英雌而已！