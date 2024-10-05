世界視線：美副總統辯論　着眼實質政策

雖然歷史上大選前的美國副總統候選人辯論會，往往不是被重視的競選活動，但是10月1日的副總統辯論會卻比以往得到更廣泛的社會關注。

首先是早前特朗普和賀錦麗的辯論是唯一一次，不會再有第二次，加上該次辯論以各翻舊帳及互相指摘無能作人身攻擊為主導，使兩黨對今次的副總統辯論寄以厚望，起碼民眾可透過二人了解多些雙方政策的問題，特別如今民意顯示美國選民最關心的是經濟（特別是通脹及就業）、非法移民及戰爭問題。另外，不能不承認的是，賀錦麗和特朗普今次選情非常緊湊，沒有一方有必勝把握，使每項競選活動都極受重視及充滿計算，希望能找到足以轉風向的一戰。

賀錦麗的副手沃爾茲及特朗普的副手萬斯，均是在政治形象上具補足性的人物。沃爾茲具有州長行政經驗及好祖父的形象，而萬斯是有朝氣及在地社會經驗的參議員。二人的辯論被傳媒評價為有內容，連兒童照顧及國民健康政策都擺上議程，也互相尊重及態度文明，充滿美國中西部的坦誠氣息。

沃爾茲算是非常賣力維護婦女的人工流產自決權以爭取女性選票，也針對美國槍擊暴力而推動加強管制槍械的議題。

萬斯也聰明地避開了沃爾茲質詢他有關2021年1月6日國會山莊事件，他被問到是否承認特朗普在2020年輸掉總統選舉，對此他回應大家不應糾纏於過去，而是要關注未來。萬斯也凸顯出特朗普的和平政策，面對沃爾茲代表的民主黨拜登政府全面支持以色列，他反而強調以色列的軍事行動，特別是入侵黎巴嫩，是以色列自己的事，顯示特朗普當選後，不會為此負責。二人對提問是否支持以色列先發制人打擊伊朗，均作迴避，這背後的計算是，密歇根這個搖擺州乃美國最多回教族群的州份，他們不敢得罪。

另一個可表現萬斯睿智的，是他就特朗普此前指氣候變化是一場「騙局」作回應，萬斯竟說：「我即管說是真的有（氣候變化）」，之後話鋒一轉，指民主黨人若真的相信氣候變化是嚴重，他們應該要在美國推動更多製造業和能源生產，而不是將之外包給其他國家：「因我們擁有全世界最乾淨的經濟體」。以此批評民主黨的潔淨能源政策。

輿論總體評價是沃爾茲盡力但拘謹，相反萬斯充分表現他在傳媒跟前應對如流。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻