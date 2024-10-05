正論：不是漏水便缺筋　鑊鑊新鮮鑊鑊甘

本港基建質素泥沙俱下早就不是新聞，港鐵沙中綫剪筋醜聞轟動一時，如今又有港人首置盤被踢爆偷工減料，有樓層橫樑鋼筋數量較批准圖則要求少。屋宇署早在今年8月已接獲舉報，直到上月底巡查始證實事件，目前地盤已經停工。低處未算低，本報又接獲橫頭磡邨天台滲水拖延逾10年未解的投訴。流水落花春去也，本港優質基建早就一去不復返。

過去香港基建以質優聞名，現在則淪為豆腐渣的代名詞，教人見識何謂風水輪流轉。屋宇署確認合共6座的安達臣道港人首置盤，第3座29樓有6條橫樑的鋼筋較批准圖則要求少，據悉起碼缺少4條鋼筋。署方表示，8月下旬接獲舉報，9月初起先後4次派員到場視察，在9月26日的一輪視察中，發現第3座第29樓正進行鋼筋屈紮工序，有6條橫樑的鋼筋較批准圖則要求為少，但未有交代具體數目。由於註冊結構工程師代表及註冊承建商代表未能即時合理解釋，已召見項目註冊結構工程師要求提交詳細報告，以判斷其他樓層及座數是否存在類似情況，直到署方滿意始可復工，但強調整體建築物無明顯危險。

事件令人不寒而慄，若非有人舉報，以港府對基建冇監冇管的往績觀之，隨時被瞞天過海，直到某年某月某日樓宇結構引爆風險，甚至「死人冧樓」，港府始如夢初醒。這不禁令人想起數年前的沙中綫偷工減料醜聞，也是因為有人舉報，當局始知過千條鋼筋被剪短。前運房局局長陳帆監管失職，還大言炎炎「看報道才知道」，拒絕問責下台，承建商禮頓也僅被罰款數萬元了事，不久即恢復投標資格。而政府一樣搬出沒有結構危險這套說詞，僅為沙中綫有關車站加固，沒有拆卸重起，專家則質疑將大大縮短車站壽命。

老實說，如果鋼筋可隨意剪短或減少，對結構安全不會有影響，那麼，事前要這麼多獲專業資格認可的建築師、工程師設計和監工，豈非多餘？鋼筋對建築物起着支撐作用，鋼筋數目減少必然影響承托力，即使不是即時有結構危險，時長日久，誰能保證將來不會有危險？港府推出港人首置盤的目的，是協助無殼蝸牛安居樂業，而市民購買首置盤，亦無非希望有個安樂窩，隨時是一世的安身居所。如今鬧出偷工減料醜聞，樓宇質素毫無保障，市民住不安心，教人情何以堪？事實證明，不管受過多少次教訓，港府對基建缺乏有效監管的老毛病一樣不改，一味抱着「過了海便是神仙」的心態，難怪醜聞迭起，亂象叢生。

至於本報接獲橫頭磡邨天台滲水投訴，問題存在起碼10年，宏祖樓、宏偉樓、宏耀樓及宏禮樓等多座樓宇的頂層單位租戶長期飽受滲漏之苦，期間多次向房屋署、屋邨管理處反映及求助，不是石沉大海，就是虛應故事。例如房署只會敷衍地為部分天台塗上防水塗層，根本沒有徹底解決問題，未幾即再度漏水，如是者拖延復拖延。管理處則更不堪，收到投訴後不回覆不跟進，期間更換多達6間管理公司，每換一間公司，住戶的投訴紀錄便被當垃圾丟掉，新公司大條道理查無紀錄拒絕跟進，說到底，罪魁禍首是負責監管的房屋署馬虎塞責，對外判公司闊佬懶理。最近滲水問題擴大至天花剝落，繼續拖延下去，難保不會有石屎大幅塌下，住戶隨時有生命危險。

說來實在唏噓，回歸以來，本港基建不論大小莫不延誤超支，近年更彷彿淪為豆腐渣，漏水只是小兒科。君不見，耗資逾300億元興建、港府視之為振興文體旅業王牌的啟德體育園，還未啟用已嚴重漏水；而現屆政府視為解決房屋問題重要手段之一的過渡屋，又屢被踢爆質素參差，衰過劏房。包括今年3月入伙的「啟德‧東寓」，一個月後即收到200戶居民投訴，指單位出現水管漏水、內牆滲水發霉和地板鬆脫等問題。又如錦田錦匯路的恒莆新苑，去年入伙不久，即被揭發有多達219個單位受滲漏影響。政績工程不是慢工出劣貨，就是為了趕入伙而懶理質素，結果令人慘不忍睹。

基建質素每況愈下，醜聞鑊鑊新鮮鑊鑊甘，反映的是監管制度失效。港府尸位素餐已成常態，對承建商缺乏制約，即使有承建商屢屢出現質量問題，也鮮有被禁止永久投標。別看地盤屢生奪命意外的精進建築被港府破天荒釘牌，其實改個名字「左手交右手」早就變相復活，今次的首置盤承建商便被指跟精進建築同系。監管失效，懲罰機制無力，本港基建一蟹不如一蟹，豈是無因。