正論：回暖言之尚早　吸客仍須努力

本港旅遊業在今個十‧一假期彷彿有所起色，當日錄得逾22萬內地旅客入境，出境港人則約20萬，是近年鮮見的入境多於出境情況。業界亦因此打下強心針，認為隨着港人北上熱潮漸退，股市猛升，客源終於回流香港。誠然，形勢好轉是好事，惟一時的小陽春並不代表全面回暖，港府又好，業界也罷，必須繼續出招吸客。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，十‧一假期市況或超出業界預期，估算過去4日訪港內地客共有約82萬，酒店入住率達到九成，料7日的旅行團數量達1,100團，較原先估算800多團為多。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦一改悲觀態度，估計十‧一當日餐飲業生意或與去年相若達3億元。他認為現時股市回暖，市民消費料更疏爽，並得力於政府、業界推出各式優惠，港人假期留港外出用餐增多，同時港人北上熱潮放緩，令十‧一生意額力保不失。

內地旅客趁十‧一假期訪港的興致，的確比預料為高，長假首日錄得22.1萬人次，較去年同日急升80%，創疫後通關單日新高。而出境港人則有200,307人次，當中約15.6萬人次經不同口岸到內地。表面上，港人北上熱潮看似有所減退，但其實不少港人早在上月28日周六已經外遊，部分人更在30日請假一天，自製4日連假，十‧一當日可能已身在內地或海外。故此，單看一天紅假就斷言北上熱潮退卻，未免過於樂觀。再說，北上已成不少港人的日常，並不一定要趁假日才北上。從早前海關檢獲多宗違法帶生肉入境的個案便可得知，港人連「今晚食乜餸」也在深圳解決。只要中港兩地物價仍然有差距，加上交通愈來愈便捷，這股北上熱潮非但不會退卻，反而會進一步變成港人生活習慣的一部分。

明乎此，業界不宜過分悲觀，但也不宜盲目樂觀，吸客仍須努力。本港旅遊業及飲食業最大的隱憂，在於本港營商成本實在太高，以致物價不可能下降。有內地旅客便明言，早上乘坐高鐵來港，玩一日至晚上乘高鐵離開，在深圳租住酒店連高鐵車票的使費，也比在香港租住一晚酒店便宜。更重要的是，深圳吸客點子推陳出新，早已將香港比下去。最近有電視節目介紹「港深珠」食買玩，在深圳水療按摩連飲食，人均消費二、三百元，已經可以玩足一整天。反觀本港食肆提供的所謂優惠，一頓飯的價錢比起在深圳玩一天還要貴。有得揀，消費者自然懂得怎麼揀。

當然，現時最大的利好因素是港股急升，上周全個星期恒指暴升2,104點，港股「大時代」重臨，「魚翅漱口」的日子彷彿再現。問題是，金融市場風高浪急，大起大跌，儘管輿論認為這股升浪仍會持續一段時間，但如果業界將所有希望寄託在股市之上，未免不切實際。8月零售銷貨價值按年跌逾一成，遠遜市場預期，反映業界寄望甚殷的奧運熱並無實效。打鐵還需自身硬，吸客首務還是花心思將品質做好。趁着6隻熊貓雲集本港，打造「大熊貓經濟」刻不容緩，誰能捉着並延續這股熱潮，誰便能脫穎而出。