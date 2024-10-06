娛圈單打：個衩開到上籮柚　係咪贈興露兩手

TVB上位小生朱敏瀚被踢爆跟仙氣港姐陳曉華熱戀，唔止已共賦同居，仲傳出年尾拉埋天窗。男女主角終於現身回應戀情，雖然冇正面承認，但彼此嘴角含春，朱仔仲話大家「了解中」。嗯，了解中係乜嘢意思，相信大家都好清楚咯。

人逢喜事精神爽。陳曉華出席公開活動被讚狀態大勇，果然戀愛中的女人分外明艷照人。春風滿面嘅佢，直認有婚紗公司問佢要唔要贊助，搞到伊人鬼咁高興，愈講愈興奮。而朱仔承認大家了解中後，幾乎等於認愛，同過去跟前華姐余思霆拍拖的欲言又止、跟剛嫁作人婦的蔣家旻傳出霧水情緣的不置可否，態度有如天壤之別。話陳曉華唔係佢嘅真命天女，講都冇人信啦。

難得二人唔止外形襯絕，事業上同樣備受力捧，加上近年演技獲讚，證明方方面面都係天作之合。嗱，曾同朱仔傳緋聞傳到似層層的JW，得悉男方「半認愛」後舒一口氣，揚言「一天都光晒！唔該晒！多謝！」究竟係由衷之言，定係酸葡萄之語，大家自行定奪。蹊蹺嘅係，JW隨即在社交網晒出黑色吊帶高衩短裙照，性感大騷玉背同美腿，下身仿似失蹤，睇到網民流晒口水。

雖然JW並非惜肉如金之人，過去出席大騷亦不時露兩手，但忽然在社交網賣大包委實少見，難怪連閨蜜陳瀅都大讚好靚。有道女人乃小器的動物，對同性尤其不肯認輸，唔通眼見前緋聞男友移情別戀，於是騷哥利示威？

哈，情場如戰場，勝敗乃兵家常事！難得外界對朱仔同曉華呢一對咁受落，JW作為好朋友，小露一腿都係另類贈興啫！