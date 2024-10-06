對中東來說，俄羅斯是抗拒美國侵略的重要力量。若不是俄羅斯出手，敍利亞政權早在美國策動的內戰中崩潰，伊斯蘭國勢力或其他美國資助的叛軍便已奪得政權，把敍利亞分割成諸多敵對板塊，一如利比亞。現時美國勢力（包括其支持的庫爾德人叛軍）雖然仍佔據敍利亞東部，非法開發當地的石油資源，但敍利亞政府還可保有國土的主要部分，有機會收復以色列佔據的戈蘭高地。

俄羅斯在當地的海軍與空軍基地，成為敍利亞政府的最大安全保障。敍利亞安全，伊拉克便有力協議把美軍在兩年內驅逐，伊朗也少了從伊拉克來的美國勢力的威脅。以色列擴大戰爭，目標是從黎巴嫩改變敍利亞、伊拉克的政治發展，此所以在攻打黎巴嫩之餘，炮轟敍伊兩地，也迫壓俄羅斯的海軍、空軍基地。可能它最怕的是俄羅斯介入，但俄羅斯不能不介入，以保中東的政治平衡，阻美以的擴張，也即是保俄國在地中海的據點，破壞美國對它的圍堵。

俄羅斯暫時未如在敍利亞那樣介入黎巴嫩，但提供武器給胡塞武裝、真主黨、伊拉克反抗運動等，應已加緊進行。俄羅斯已被制裁，毋須再懼怕美國進一步制裁。美國、北約在烏克蘭參戰，公開供應武器，助烏克蘭與俄羅斯之戰，俄國與它們已成為作戰國身份，俄供武器給中東地方武裝以抗美國勢力，不過是以眼還眼，以牙還牙。另開戰場是美國縱容以色列，俄羅斯只是助伊朗系反以色列的種族清洗，更是理直氣壯，也有國際支持。美國在烏克蘭用代理人戰爭，俄羅斯也可以在中東與伊朗一起推代理人戰爭，俄國還可以與伊朗在武器貿易方面，以伊朗的中短程導彈換俄國的遠程導彈、反艦導彈，雙方沒有支付的困難，各取所需。

只要俄羅斯加強武器輸送，伊朗系的戰場形勢可扭轉，伊朗空襲已毀以色列不少戰機。若以色列反制，伊朗應有足夠導彈大力削弱以國的空軍力量，這將有利真主黨在黎巴嫩打敗以色列的地面進攻。伊朗若有決心，俄羅斯對地方武裝的支持將會衝擊以色列和美國的防守。以色列的進攻與防守都受困，它的宗教戰爭便打不下去，美國介入防衞以色列的負擔更重。

俄羅斯介入所費有限，也不怕美國制裁，卻能破壞美以的優勢，讓伊朗能保安全，伊朗系地方武裝還可與以色列長期打下去，俄羅斯便可減少來自美國的壓力。