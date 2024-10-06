美國把中國、俄羅斯當成其稱霸世界的最大對手，欲打倒之，而且時間緊迫，不在這十幾二十年內完成大業，就再沒有機會，自己就會無可挽回的走向衰落，於是美國要出重手，同時向中俄開戰，然而這是犯了兵家大忌的。

其實，美國沒有力量同時與中俄為敵，它想打倒中俄，「正常」的做法是各個擊破，而要各個擊破，就要掩蓋自己的戰略意圖，對中俄拉一個、打一個，行分化、離間、挑撥之術。然而，狂妄自大的山姆大叔不屑這樣做，而是反其道行之，公開宣布中俄是最大的、必須打倒的對手，公開通過俄烏戰爭先打垮俄羅斯或削弱俄羅斯，再集中力量打倒中國。

俄烏戰爭初始，白宮似乎不在乎與中俄同時為敵，不在乎中俄聯手，但打着打着，老美發現打垮俄羅斯很難，莫斯科在中國經貿支持下已經表現出了強大的韌性和耐力，如果美國想以擴大戰爭和軍援支持烏克蘭打贏這場仗，山姆大叔會更害怕中國對俄羅斯加強援助及合作。現在的美國是多麼想分化中俄呀！特朗普執政時曾經想先聯合俄羅斯打擊中國，拉一個、打一個。拜登上台後推翻了這一戰略，現在吃盡苦頭了，知道犯了方向性的錯誤了，腸子都悔青了，但更知再行分化之策已經不能補牢了，於是只好繼續死撐，試圖通過譴責、施壓制裁阻嚇中國支持俄羅斯，十分可笑，蠢得交關！

在這場百年大變局中，在中俄走強特別是中國崛起的大勢中，在美國政府一再推行霸權政策、唯我獨尊、單邊霸凌下，在美國以中俄為敵的戰略壓迫下，中俄聯手抗美大格局已成，意志不會動搖，如果美國還要這樣和中俄「扛下去」，以為可以同時打倒中俄，以為用一些無聊可笑的手法，可以阻遏中俄合作，分化離間，那就一定慘敗。

現在的美國站在十字路口，繼續以中俄為敵，絕對是死路；放棄為敵，重回合作，美國的日子才會好過。