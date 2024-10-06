最近中東危機再度升溫，以色列涉嫌在伊朗境內策劃暗殺行動，如今又大舉進擊黎巴嫩。而伊朗為了懲戒以色列，乃於10月1日向對方發動大規模的導彈攻擊，造成的損傷如何，兩國各執一詞，以方指成功攔截了九成來犯的導彈，伊方卻說九成導彈能命中目標。

點檢下來，兩者皆不可盡信。綜合各方觀察所得，是次襲擊大抵沒有殺傷太多以色列平民，但軍事設施則損失頗大，甚至有傳言說，以軍有多架美製的F35戰機被毀。

以色列軍隊素來睚眥必報，伊朗今輪的導彈攻擊，會否掀起全面的中東戰爭？依目前情勢看來，以伊兩國必將衝突不斷，但大規模的戰爭，則暫時不會掀起。究其原因，是伊朗尚未下定決心，要跟以色列大幹一場。

伊朗今次的導彈攻勢看似規模龐大，但過程始終是小心和克制。據說發射導彈之前，德黑蘭已通知美國，再由美國提醒以色列政府事先做好防備，因此在受襲之前，很多以色列人已收到消息，躲進了防空洞避難。傳聞今番伊朗射出的導彈達近200枚，最終卻只造成以色列極少數平民受傷，事發之後，德黑蘭政府更馬上表示，如果以色列不作反擊，伊朗的軍事行動亦會就此作罷。在在處處，都顯示出德黑蘭不想將矛盾擴大，今輪攻勢是旨在向部分反以色列的國民交代而已。

自從伊朗新任總統佩澤希齊揚上台後，德黑蘭的對外關係出現了微妙的變化，他的政治立場較為親近美國，近日此君更公開發言，似乎是要跟傳統盟友俄羅斯拉遠距離。上月，佩澤希齊揚在一個記者會上表示，伊朗從未支持過俄羅斯入侵烏克蘭，也從沒與俄國訂立協議，要在俄烏戰場上，為俄軍提供武器。