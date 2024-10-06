維港上空原本在十‧一有無人機表演，卻因「電離層閃爍」影響而取消，是連續第二日取消無人機表演環節。不過一河之隔的深圳，一連7晚都有萬架無人機表演。部分媒體將兩件事併在一起報道，給人的感覺是：深圳做得到，香港做不到。

究竟電離層閃爍有何影響？我不是技術專家，不敢妄加評論。但根據一些專家所言，深圳稍微調整了表演時間，加上表演場地空間較大，因此可以如期上演。客觀上來看，香港給人的感覺起碼是反應不足，以致市民和遊客失望而回。

旅遊業佔本港GDP的4.5%，比例不算高，但由於遊客的多少直接影響市面人流，是「肉眼可見」的經濟指標，長期以來格外受到社會重視。過去一年陸港兩地旅遊競爭激烈，各地無不扭盡六壬搶客，本港輿論要求旅遊部門要有創新，於是有人想出在煙花匯演前搞無人機表演。但不得不說，無人機表演在香港尚算有點新意，在內地則早已氾濫。

有數據顯示，近年內地已成為全球無人機表演第一大國，疫情期間的2021年，有7,228場無人機表演，疫後更成為各大景區的家常活動。深圳作為全國無人機產業鏈最成熟的城市，今年十‧一假期也晚晚萬機齊發，規模是維港的數倍，香港要藉無人機表演吸引內地客恐怕不太現實。

香港要向內地旅遊業學習的，反而是從人着手。這些年內地文創旅遊推陳出新，一些不知名的小城紛紛搖身一變成為旅遊熱門地，例如貴州村超、淄博燒烤、天水麻辣燙等，背後全是文旅部門在發功，不少地方大膽起用80後、90後負責推廣策略，這些年輕人本身是網紅，結果玩出新意思。香港旅遊部門敢不敢跳出傳統框架，破格任命年輕人搞旅遊呢？