以色列和美國蓄意挑起和伊朗的戰爭，對俄羅斯和中國造成壓力及挑戰。俄羅斯正陷入打了兩年多的俄烏戰爭，雖然處於上風，但是消耗很大，戰事膠着；要想逼烏克蘭談判，必須先把庫爾斯克州逾千平方公里失地奪回來，必須有效阻遏美國和北約進一步支援烏克蘭甚至參戰。然而，現在美西方展現的態度，是會進一步介入俄烏之戰，莫斯科必須做好與他們開戰的準備。俄烏之戰不再只是「特別軍事行動」、「打代理人」、「反恐怖主義行為」，而是一場保衞國土和決定國家生死存亡的戰爭。

這樣的壓力已經很大，這個時候，莫斯科還要為伊以戰爭、中東大戰分心分力，要和美國在另一個戰場「軍事衝突」，壓力山大可想而知。然而，莫斯科避無可避，一是俄羅斯與伊朗的戰略關係和利益太深太廣，長期並肩作戰，今次俄烏之戰，伊朗助拳俄羅斯甚力。二是伊朗、中東、阿拉伯世界，對俄羅斯地緣政治、對俄羅斯與美國和歐洲的博弈關係極為重要，對「全球南方」極為重要。伊朗有事有難，俄羅斯絕對要管！不管，就會加速自身失敗！可以肯定，對伊以之戰、中東之戰，莫斯科會毫不含糊地強力支持，必要時軍事介入。

比起俄羅斯面對的壓力和挑戰，中國目前還沒有那麼直接和巨大。中國在中東的戰略利益相比有限，萬一伊朗垮掉，中東地區被美以掌控，中國最受影響的，是「一帶一路」和「全球南方」的大棋局，美國和西方會以此削弱中國的發展，糾合更多力量遏制打壓中國，特別是戰略資源方面。

毫無疑問，利害相關，中俄都要挺伊朗，不過目前還有一件事要再看看——伊朗在美以戰爭壓力下，真的敢和美以殊死戰鬥嗎？美國對伊朗上層建築、政府軍隊、政治精英、民間社會的政治滲透和意識形態滲透數十年，培養了一股強大的親美投降派，他們會不會在關鍵時刻成功主導對美投降呢？堡壘最易從內部攻破！