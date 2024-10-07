剛上任的日本首相石破茂在首次施政演說中宣稱，要與中國推進戰略性互惠關係，你相信嗎？姑妄言之，姑妄聽之，小日本一向首鼠兩端，豈可輕信。就在不久前，石破茂還聯合一班反華議員竄訪台灣，雖然沒有正面回應「台灣有事即日本有事」的問題，但其「以台制華」的立場顯而易見，寄望這種投機政客推動中日戰略性互惠關係，無異於緣木求魚。

事實上，石破茂曾多次鼓吹建立「亞洲版北約」，妄圖聯合西方國家共同遏制中國，並聲稱要探討引入美國核武器的問題；他還叫囂如果中國軍機「侵犯」日本領空和領海，應該修改法律，允許日本自衞隊動用武力。由此可見，石破茂一門心思反華制華，被形容為鷹派政客，絕不可能真正改善中日關係。但令其尷尬的是，「亞洲版北約」的提議終究只是一種幻想，印度固然表示懷疑，美國也不得不出來潑冷水，東盟等亞洲國家更是極力抗拒，小日本企圖拉大旗作虎皮，不過是一廂情願罷了。

更天真的是，石破茂還想挑戰美國爸爸的權威，認為《美日安保條約》是世界唯一不對等的雙方防務條約，既然美國在日本駐軍，日本自衞隊也應該在美國設立基地。這不是公然造反嗎？日本是甚麼國家，竟想跟美國平起平坐？自從二戰戰敗之後，日本就不是一個正常國家，全國各地遍布美軍基地，基本上已經淪為美國殖民地，軍事、外交、政治、文化和經濟各領域都受到嚴密控制，甚至連首都東京上空也由美軍管轄，日本飛機沒有美軍許可，不得飛越該片空域。這樣一個毫無自主的國家竟想在美國駐軍，豈非癡人說夢？更何況，日本自衞隊根本不能稱為軍隊，駐軍又從何說起？

君不見，石破茂剛上任就被人檢舉涉嫌瞞報政治獻金，雖然涉及金額不多，但已是一個明顯警號。如果說背後有老美的手影，一點也不奇怪，任何想挑戰美國權威的日本政客都注定沒有好下場，石破茂極可能又是一位「短命」首相。

對中國而言，不管誰做日本首相，分別都不大。既然日本是美國殖民地，政客就只能是美國代理人，石破茂也不例外，一切都要聽從華盛頓指揮，即使有心想改善中日關係，也是身不由己。說穿了，美國一日不改變遏華政策，中日關係也就不可能改善，中國人不宜抱有任何幻想。