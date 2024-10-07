中美對抗愈演愈烈，外界愈來愈好奇，兩國是否終將一戰。就在此敏感時刻，中美不約而同通過及頒布法令，要求出廠新車安裝「AM無線收音機」。這個上世紀的產物，現在竟然重入兩國法眼，外界由是推測，這是為了戰爭爆發做準備。

無線廣播用於娛樂用途已是上世紀20年代的事，現在大家即使揸車聽收音機，也多是接收FM廣播。而特斯拉和福特等大型車廠，更早就停止在其電動車安裝AM收音機，聲稱動力系統會產生電磁干擾，並認為FM和衞星廣播已足夠。偏偏美國兩院最近通過《2024每車安裝AM收音機法案》，中國工信部亦於9月發布命令，將強制推動《車載無線廣播接收系統》，保障在突發緊急情況下民眾能迅速有效接收資訊。

根據內地網絡技術公司分析，AM廣播是透過調幅傳遞信號，它的波長長，能穿透建築物、山地，甚至可以透過大氣層反射，傳輸幾百公里遠。一旦發生災難或網絡癱瘓，現代通訊工具崩潰，AM收音機就成為關鍵時刻傳遞訊息的「最後一根稻草」。

「古老石山」忽然受歡迎，的確事不尋常，但想來也不奇怪。眾所周知，美國視中國為最大威脅，一班政客開口閉口都是中國威脅論，他們對中國崛起極度焦慮，已到了連一顆中國蒜頭也會影響國家安全的地步。早前商務部長雷蒙多便揚言，若美國路上有300萬輛中國電動車，「北京能讓它們同時熄火」，堪稱草木皆兵。何況美國的敵人實在太多，跟其他國家爆發戰爭的風險，絕對比跟中國開戰更大。

至於中國，不怕一萬，最怕萬一。中國一直強調無意稱霸，太平洋足以容納中美兩國，但老美並不相信。做好最壞打算，做好萬全準備，誰曰不宜？