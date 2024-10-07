日本首相石破茂上任之後，對華關係將會由壞變好，抑或由壞變更壞，這是關乎東北亞地區安全的頭號大事。石破茂當選之前，有部分言論及舉動曾讓北京擔心，他提出要建立亞洲版的北約組織，今年8月又不顧中國大陸的反對，堅持出訪台灣，更引用已故首相安倍晉三的話，指出「台灣有事即日本有事」。

石破茂看似反華，但只要細心翻查，又會發覺他也曾對中國表示過友好姿態。此君自詡為田中角榮最後的弟子，田中在首相任內曾致力於發展對華關係，是日中兩國友誼的奠基者。石破茂既然是田中角榮的傳人，按理不會將日中關係搞砸。自從2002年至今，石破茂再沒有參拜過靖國神社，他甚至主張，應該將第二次世界大戰時期，日本的甲級戰犯從該神社遷出，另覓地方供奉。近日，此君第一次以首相身份在國會發表演說，內容也提及，要積極推動日中兩國的互惠關係。

這位新任首相看似既反華又親華，其實說穿了，他該是既不反華也不親華，只是一個標準的利己主義者，為自己國家爭取最大的利益。石破茂有些言論固然是對中國大陸不友好，但他同時也敢於觸動美國的神經。此君曾說，既然美軍可以在日本駐紮，為甚麼日本自衞隊不能反過來到美國本土駐紮？這種說法真個是一如其名，石破天驚，弄得老美十分尷尬，至今仍未敢作正面回應。

平情而論，石破茂跟過去幾任的日本首相比起來，未必會特別親華，但他畢竟跟安倍晉三之流不同，安倍等人是骨子裏反華，甚至是以對抗北京為終身職志。石破茂則不然，他只是為日本人謀福祉，只要改善對華關係是對本國有益，此君便會義無反顧去做。