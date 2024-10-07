國家主席習近平和美國總統拜登據悉將在未來幾天通話。中美作為當今世界上最具影響力的兩個大國，雙方元首這次通話若能成事，肯定是舉世矚目。但拜登的總統任期在明年1月就結束，客觀上而言，此次通話很難令人抱有太大期望。

實際上，自從美國上一屆特朗普政府上任以來，中美關係歷經緊張起伏，幾乎沒有可達成共識的領域。不難想像，習拜這次通話最主要的話題，一個是俄烏衝突，另一個是台灣。美國最想談的是前者，中國則更看重後者，強調台灣問題是中國內政的一部分，警告美國切勿插手。中美在這兩大議題明顯存在不同的利益和價值認知，元首通話基本上只能是各說各話，誰也改變不了對方立場。

中美元首各自唸稿子的通話，內容雖然不痛不癢，但仍有望發揮兩方面的作用。一是國家之間就像人與人交往，同樣需要溝通才能避免誤會，尤其是中美關係錯綜複雜，兩國既有矛盾，亦有共同利益。雙方都需要通過對話增進理解，確認護欄，避免出現嚴重的衝突。二是正如我們在生活經常會遇到大大小小的談判，對方不見得會全盤接受我們開出的條件，我們往往要定出優先順序的談判目標，然後先易後難地在一些非核心問題找尋共識。習拜這次通話，在大方向方面很難有改變，不過，若能在小議題有務實的進展，也是不錯的。

美國官員近日已經放話，表明將盡可能尋求與中方在芬太尼、AI風險和安全問題達成共識。北京也應建立「爭取更多」的心態，在這次通話中向美方列出一些清單，例如中國公民在美遭受不公正待遇、恢復中美之間航班等，藉着討論設法促成美國讓步，實現中國的部分小目標。