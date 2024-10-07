雖然美國總統拜登任期只餘下3個多月，但他還是屢屢失職、失言，不僅拖累副手民主黨總統候選人賀錦麗的選情，玩殘美國人，還玩轉中東以致令全球受害。

首先是造成逾200名美國人死亡的海倫妮風災，拜登政府反應遲緩，成為在民調中落後的共和黨候選人特朗普的絕地反擊武器。特氏搶先拜登及賀錦麗一步到災區慰問視察，炮轟兩人因政治理由而遲遲未向共和黨票倉施援，又質疑拜登政府將部分聯邦賑災基金挪用作支援非法移民。拜登連忙否認有關指控，強調自己有不斷「打電話（指揮）救災」，賀錦麗甚至在社交網站上載一張她正在「打電話救災」的照片，令災民哭笑不得。兩人這幾天輪流穿梭多個受災州份做騷補鑊，但先機已失，壞印象已成。

以色列總理內塔尼亞胡睇準拜登政府已經成為「跛腳鴨」，近月不斷在中東四處挑起火頭，加緊殺戮，希望可在美國總統選舉前擴大戰線與戰績，終於迫使伊朗向以方發動大規模導彈襲擊。伊朗發射的導彈數目雖多，但美國一早已收到情報（還是通報？），並及時通知以方將大部分導彈攔截，就如早前的「無人機大匯演」翻版。伊朗事後明言報復行動已結束，顯示其無意與以色列開戰，但內塔尼亞胡仍揚言會對伊朗的報復進行反報復，據報包括空襲對方的核設施。

對於以方考慮攻擊伊朗核設施，拜登最初的回應竟是「應考慮攻擊油田的替代方案」。有關言論隨即引起市場恐慌，導致國際油價急升，再次為賀錦麗倒米。翌日拜登罕有親自現身白宮記者會，澄清他既不支持以色列空襲伊朗核設施，也不建議攻擊油田，而是應考慮其他的替代方案。惟市場恐慌情緒已成，油價未有因拜登補鑊而回落。