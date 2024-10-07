本港9月開學後兩周內錄得3宗學童自殺個案，令人痛心及憂慮，而教育局去年更是接獲中、小學匯報32宗學生懷疑自殺身亡個案，為過去5年來最高數字。學童精神健康及情緒問題再次引起社會關注，政府雖已投放多種資源、多項措施，然而，學童自殺是一項複雜的社會問題，改善學生精神健康不僅需要教育界、醫護界及社福界跨界別合作，更需要學校、家長及全社會的配合，從源頭減壓，建立關愛文化，才能有助於培育孩子們的正向思維和積極的人生態度。

為應對學童自殺問題，當局去年底在全港中學推行「三層應急機制」，為期兩個月，其後將措施延長至今年底。近期社會對應急機制的效用展開廣泛討論及檢視，普遍認為機制仍有必要存在，且需恒常化，但機制就有進一步的優化空間。我樂見港府亦認同機制有必要繼續存在，亦需要優化。

現行三層應急機制的不足之處，在於第二層及第三層服務使用率相差較多。根據教育局回覆，截至9月16日，第三層由校長轉介至公院精神科醫生個案有289宗，比第二層轉介社署跟進及校外社工支援的123宗多1.3倍。外界推斷是學校出於關心學生，「跳級」求助專業醫生給予學生最急切治療，以致第三層使用率高，此舉雖有助於學生大幅縮短見精神科醫生的輪候時間，但是否所有轉介個案都存在精神健康問題，都有必要直接見精神科醫生，仍然值得商榷。

香港大學防止自殺研究中心早前公布數據顯示，15歲或以下的自殺個案在疫後顯著上升，但數據同時指出，相關輕生個案中81%是沒有精神問題紀錄，而有一半個案是因親人離世、父母離異、心有鬱結、一時適應不了才鑽牛角尖萌生歪念。研究中心認為社會誤把自殺問題「醫療化」，強調無精神問題亦可能會自殺。

我認同研究中心的觀點，社會不應簡單直接地將學童自殺與精神科求診視為對等，不少學生疫後面對人際關係、興趣愛好或學業強度突然發生轉變無法適應，但或許給予及時恰當的溝通交流、心理輔導便有機會解開心結，而未必一定要看精神科醫生。

香港精神科醫護人手不足是短期內無法改變的現狀，但誠如我早前在立法會提出的議員議案「改善兒童及青少年精神健康」，建議指出要從親職教育、校本教育、公眾教育及社區支援四方面入手加強預防、識別及介入。如何正確教導家長與子女溝通，建立良好的親子關係；如何優化現有的心理教育課程，亦關注教師的精神健康，設立「情緒健康休整日」以促進師生之間的相互了解與聯繫；如何加強地區康健中心與精神健康綜合社區中心之間的交流合作，倣效外國培養基層的精神健康從業員以提供低強度的評估跟進，或許這些措施仍值得當局審視考量，加以推行，多管齊下應對學童精神健康狀況。