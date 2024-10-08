以色列在加薩推行的種族清洗政策，是重重圍困、封鎖、控制進出，然後用絕糧絕水絕藥來困死平民百姓，炸毀居所、學校、醫院、公共設施，殺害老人婦孺、救護人員、聯合國和國際組織人員，製造全面破壞，毀滅任何文明痕迹。加薩兩百多萬人居住的城市在一年內盡成廢墟；一年後，以色列用同樣的方法進入黎巴嫩殺戮破壞。猶太復國主義正在製造比納粹主義更為狠毒的歷史悲劇。美國同流合污，不是被騎劫、洗腦，便是本來是主謀之一。不可能期望缺乏民主自由的美國可抑制以色列的種族宗教清洗。

面對這樣的大戰境況，中俄應該有介入的機會和途徑。

俄羅斯早已介入，伊朗系在敍利亞的俄空軍基地旁便設有彈藥庫。俄羅斯一方面協助伊朗供應彈藥往黎巴嫩，除了俄軍基地附近可作轉運點，受俄空防保衞外，還可從敍利亞陸路運輸供應。也因此以軍炸毀黎巴嫩通往大馬士革的公路。俄羅斯也可空運、海運遠程導彈等武器往在敍利亞的海空軍基地，再轉給真主黨等。以色列與美國料還是不敢公開與俄開戰，以軍機侵入也面對空防截擊。俄可以再擴大在敍利亞的空防範圍，和提供地對空導彈來增強敍利亞的空防力量。

俄羅斯是擺明軍事介入，但中國卻未必需要直接軍援，可與伊朗用石油交換軍用物資，經俄羅斯輸送。

此外，中國應加大對加薩、黎巴嫩的人道主義援助，特別是黎巴嫩。中國要突破以色列的圍堵，運送食物、藥物、必要器械和能源來抵銷以軍對黎巴嫩經濟社會民生的打擊。中國用軍艦護航海運，借助俄軍護航空運，通過國際組織和聯合國維和部隊在當地分配。用中國的維和部隊防範以軍對救援組織的襲擊，並在國際大造輿論，號召各國提供人道援助。特別是向全球南方呼籲，也朝歐美民眾喊話。

俄羅斯以武力介入，中國則以人道救援突破，這應該可以給黎巴嫩與真主黨有力的支援。人道救援看似消極，實際卻可破壞以色列在黎巴嫩重用加薩戰略的陰謀。中國提供救援亦有中國政府人員與中國的維和部隊保護，若以色列襲擊，使中國有更足夠的理由制裁以色列，擴大救援和俄羅斯與伊朗作更多的合作介入。

中東之戰，中國是不可避。中國不用怕以色列和美國，反而要考慮在全球南方中的威信和支持。