俄烏戰爭可能發展成歐洲戰爭，巴以戰爭可能發展成中東戰爭，而歐洲戰爭、中東戰爭又都可能發展成世界大戰；俄烏戰爭、歐洲戰爭、巴以戰爭、中東戰爭的背後都是大國較量，相互間有內在深切聯繫；俄烏戰爭打了兩年半多，巴以戰爭打了一年，都在擴大化、激烈化，這些戰爭與中國遠隔萬里。

當事國俄羅斯、烏克蘭以及擴大後的歐洲，巴勒斯坦、以色列以及擴大後的黎巴嫩、敍利亞、也門、伊朗等中東諸國，都和中國有相當好的關係或不錯的關係以及多方面的利益。他們打成一鍋粥，中國是痛心的，中國只能堅持「勸和促談」停火，歐洲和平、中東和平、世界和平對中國最好，是中國建立人類共同體的大願，不過事情很複雜、很慘酷。

這些戰爭，之所以發生都有美國黑手、都有美國要打垮中國這個「最大的戰略競爭對手」的布局和客觀效果。俄烏之戰，美國要用烏克蘭當槍使打垮俄羅斯，再集中力量打擊中國的罪惡目的朗若白晝，盡人皆見，把巴以之戰擴大成中東大戰，打垮伊朗，近可破壞不久前中國外交努力下，令伊朗、沙特消除宿怨和解，重創中國在中東、阿拉伯世界的影響力，遠則破壞中國「一帶一路」之宏圖大略，削弱中國。

可見，美國要利用戰爭達到目的，必須把俄烏之戰擴大為歐洲之戰，把巴以之戰擴大成中東之戰。現在看來，美國11月5日總統大選前，中東之戰極可能爆發，伊朗和以色列打起來，其實伊以目前已經開火。伊朗200枚導彈打到以色列首都和重要軍事設施，摧毀了若干F16和F35戰機，接下來一定是以色列的瘋狂報復，伊朗又會施以更大更嚴厲的反擊，同時黎巴嫩、以色列爆發地面戰爭，美國借機參戰，俄羅斯不能丟掉伊朗，不能失去中東。

若俄美開闢新戰場較量，歐洲之戰有望暫緩，但終會被中東戰火點燃，屆時莫斯科比任何時候都需要北京力挺俄羅斯。