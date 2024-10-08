早陣子，不少反華論者講得口水花四濺，說中國內地以至香港的金融市場已經死亡，尤其是恒生指數，正跌入無底深潭。大半年前，台灣的賴清德尚未入主總統府，當時他曾以台港兩地的股市指數說事，指加權指數已經後來居上，超越了恒指，而股市是經濟的寒暑表，由此證明，民進黨的管治是如何英明神武，他們成功帶領寶島，在經濟發展上趕過了香港。

所謂「股市是經濟的寒暑表」，只是講給外行人聽的調調兒，賴清德身為台灣領導人，竟然以此作話題，未免太惹人笑話。且看賴清德言猶在耳，但截至上周五收市時，恒指再次反超前，報22,736點，超逾了加權指數的22,302點。其實，股票指數的起落一如浮雲，不必過於認真。若然按照賴清德的邏輯，是否代表他入主總統府之後，就把台灣的經濟搞砸了，故使加權指數再次落後於恒指？

更有些「黃絲」KOL，見不得中港兩地的股市好，就吐出一堆一堆的酸詞兒。這幾年來，美國道瓊斯指數升得癲狂，他們不覺得是泡沫，反倒中港股市的升勢剛開始，卻說這是虛假繁榮。部分人還言之鑿鑿，說內地有80家上市公司的大股東正減持股票，而這些人都是春江鴨，他們顯然是看淡前景，才會趁高走資云云。

這一類想當然的言論，委實十分荒謬，任何一個交易日，都有人在增持或減持股票，今日有80家企業的大股東減持，說不定明日就有180個大股東要增持。況且，在某隻股票「減磅」，不一定是看淡市場，也可以是轉購入升值潛力更高的股票。甚至可能有部分精明的大財閥，覺得內地房地產市場的價格跌得太過分，超越合理水平，故沽出部分股票，再大舉買入樓房。