台灣海軍司令唐華接受雜誌《經濟學人》訪問時表示，解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」對台施壓，解放軍「只要願意隨時可以封鎖台灣」，但台灣展現克制，此言一出，引發諸多揣測。

唐華身份相當敏感，會出面接受外國媒體訪問，顯然並非個人意願，而是上級授權的結果。但身為海軍司令，居然證實台灣隨時會被封鎖包圍，這和綠營向來主張解放軍沒有能力攻打台灣的基調相反。於是不僅國防部長顧立雄表示：「中國大陸不會因任何人的主張或政策改變擴張主義的本質，國防部都有因應方式。」海軍司令部也趕緊發出兩點聲明，強調中共運用認知作戰、灰色地帶軍事威懾，以海空兵力逐步壓縮台灣的防衞空間，海軍都能妥善應對。

從佩洛西訪台以來，解放軍機艦包圍台灣演習，對台灣民眾來說早習以為常，但唐華的談話卻暴露出一個關鍵問題，就是面對慢慢勒緊窒息的「蟒蛇戰略」，台灣海軍除了「克制」顯然束手無策，完全沒有應對辦法，否則怎可能眼睜睜看着解放軍一路逼近到24海里，卻仍舊只有「克制」呢？

但軍事上「克制」，政治上卻一點也沒打算收斂，反倒不斷針鋒相對！賴清德上任到現在不足5月，已多次在公開談話中宣揚新兩國論，甚至連絕不簽署和平協議都說出口。難道賴清德就是打算用不斷放話的「嘴炮戰略」來因應「蟒蛇戰略」嗎？

菲律賓國防部長要求大陸銷毀核武、彈道導彈與撤出南海，所有人聽到都笑了，因為在缺乏相應實力的情況下，說這些與搞笑無異，大陸官方連回應都懶。然而賴清德加大刺激兩岸衝突，擺在眼前就是解放軍步步進逼，台灣軍方一籌莫展，若他嘴炮下去，到最後恐怕結局一點都不好笑了。