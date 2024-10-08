拿人家的名字開玩笑並不應該，但還是不得不說日本新任首相石破茂是「阿茂整餅」。首先如之前所述，石破茂精通國防與內政，但過往甚少涉足經濟和金融事務。他在競選時提出，要將日本的貨幣及財政政策正常化，似乎未有經過深思熟慮或與幕僚們詳情商討，可能只是其一貫將日本國家正常化的政治立場延續。市場擔心日本會在他上台後加息及減少發債，導致日圓匯價一度急升，日股爆發小型股災。

為免影響自民黨在月底國會選舉的選情，石破茂在正式上任首相後，立即會見日本央行行長，並在會後明言日本在可見將來都不適宜加息，希望平息市場憂慮。但該番言論旋即又惹來日本政府干預央行決定的質疑，須知日本央行最近幾次干預日圓匯價，都是只做不講，秘而不宣，更何況是由政府首長打開口牌施壓。

石破茂上場後另一重要發言，是公開提出「今日烏克蘭，明日亞洲」的理論，認為日本一方面要加強美日軍事同盟合作關係，包括讓日軍在美國受訓，一方面要與南韓、菲律賓等盟友（他也不敢提台灣）構建「亞洲版北約」，對抗來自俄羅斯、北韓和中國的軍事威脅。其實這並非被歸類反中親台派的石破茂的全新主張，過往他在不同場合、以不同身份都提出過類似論調，但貴為首相後講同一番話則有不同分量和影響。

烏克蘭之所以成為美西方與俄羅斯之間的戰場，正因為北約不理俄方警告不斷向東擴張。俄、朝、中近年相繼提升軍力，主因正是美西方與日、韓、菲、台、澳等盟友持續在區內擴軍和加強軍事合作，每隔幾星期便舉行聯合軍演。「亞洲版北約」並不會為日本或亞洲帶來和平，反會加速其「烏克蘭化」。