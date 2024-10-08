昨日是巴勒斯坦激進組織哈馬斯突襲以色列一周年，全球多國爆發示威促請以巴停火。據統計，至今近4.2萬巴人死於以軍攻擊，約230萬人流離失所，反戰之聲上周末響徹全球多國，要求加薩以至中東停火。然而，以哈戰事不僅持續，且戰火已然外溢。

以色列如今矛頭指向真主黨，並繼續打擊黎巴嫩，自上周一晚對黎巴嫩南部展開地面軍事行動以來，已擊殺約440名真主黨武裝人員，包括30名指揮官。此外，以軍擬於哈馬斯突襲以色列一周年前擴大戰線，包括對伊朗展開重大和認真的報復行動。從近排發展看來，以色列和伊朗的戰事有升級行動。有英媒引述以軍消息指，伊朗攻擊以色列將有後果，軍方正準備作出回應。美國總統拜登早前透露，以色列仍未決定如何回應伊朗的大規模導彈攻擊，如果他處於以色列的立場，會考慮打擊伊朗油田的替代方案。美國國務院一名高級官員指，以色列未有向拜登政府保證，不會考慮以伊朗核設施為打擊目標。事實上，從以哈衝突到以伊危機，美國對以色列的控制能力完全失效，以色列總理內塔尼亞胡惡向膽邊生，根本沒有當拜登是根葱！

以哈戰事爆發初期，伊朗也嘗試跟哈馬斯保持距離，曾被指未有全力動員其「抵抗軸心」陣線攻擊以色列。隨着以軍4月空襲伊朗駐敍利亞大使館，擊殺革命衞隊聖城旅主管黎巴嫩和敍利亞的指揮官扎赫迪等人，觸發伊朗出動無人機和導彈，歷史性首度攻擊以色列本土報復，但德黑蘭被指事先通報行動，顯然藉此管控局勢避免過分升級。伊朗知道軍事實力不敵以國，惟有維持戰略忍耐，可內塔尼亞胡見你有怯色，自然更肆無忌憚打擊。如今伊朗被逼入死角，如不奮力迎戰，只會迎來更大痛擊！