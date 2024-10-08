在今年3月的全國兩會上，「低空經濟」首次被寫進政府工作報告中，正式加入戰略性新興產業行列，凸顯中央的重視，開啟我國的「低空經濟元年」。有關部門明確提出到2030年，內地低空經濟將達至萬億元人民幣級別的市場規模，並為此制訂5大重點任務和20項具體工作部署。按統計，迄今至少有近30個省市已將低空經濟寫入當地的政府工作報告中，地方政府紛紛以此「明志」，顯示對該領域的重視和大力發展的決心。

近年歐美國家對低空經濟的發展亦顯示濃厚興趣。繼美國在2022年公布《先進空中交通（AAM）領導協調法案》後，歐盟委員會亦發布《歐洲無人機戰略2.0》，從戰略層面對低空經濟的發展進行部署。

調查指，2022年全球民用無人機產業市場規模約304億美元，預計至2026年將增至413億美元。頭頂的藍天正是產業發展的下一個「藍海」，香港須抓緊機遇，參考深圳及其他成功經驗，盡快開展本地各種試飛項目，成立跨部門專責小組協調工作，及研究在法規上拆牆鬆綁，推動低空經濟發展，在這一超長新興產業鏈中找尋發展新質生產力的機會。

值得一提是，日前原定安排在十一煙花匯演開始前的無人機環節無法進行，港府指原因是維港上空出現由太陽風暴引致的「電離層閃爍」現象，令無人機無法接收到衞星定位信號，有機會導致無人機出現偏離，圖案散亂，甚至碰撞，故只能停止有關表演。但市民質疑為何一河之隔的深圳，一連7晚都能上演萬架無人機表演，是否香港承辦商技術出現問題。

事實是，在深圳及香港表演的都是同一間承辦商，分別在於深圳當晚押後了表演時間，待「電離層閃爍」情況減弱，就能照常起飛。「電離層閃爍」在局部地區的影響強度變化很大，強弱會有不同，很難預測。就如新界某區落大雨而港島區未必有雨一樣。在極高強度「電離層閃爍」區域無人機需暫停表演，而同一時間在中等和較弱的區域則可繼續。深圳政府就預早通知市民當日如遇氣象因素變化，可能提前、延後或取消，以實際情況為準，讓市民有所準備。

低空經濟、無人機物流配送、載人等技術，是近年才開始廣泛應用，一兩次因氣象因素不能表演事小，不會對低空經濟整體發展有大影響，正如不會因有颱風影響飛機升降而不發展空運，相信未來有關技術必然會有突破。

惟從今次事件可見，當務之急是建立一套低空空域協調管理系統，系統需能實現低空飛行活動管理、低空空域協調管理、無人機反制管理、低空營運商管理等，同時系統需與天文台合作做好風險評估及清晰指引，以應對突發事件。新一份《施政報告》臨近，筆者期望政府能成立跨部門工作小組，具體提出未來發展路向、試點運作、大灣區協作等，全面推進低空經濟發展。