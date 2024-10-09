娛圈單打：唔啪唔知身體好　脫無方知時運高

視后唐詩詠離開TVB後終於有機會好好養生，日前被東網獨家拍得她跟發哥周潤發一齊練跑。最令人嘖嘖稱奇嘅係，二人唔止係好跑友，發哥原來仲係啪骨高手！當街幫詩詠拉筋鬆骨，搞到視后初時面容扭曲，喂哇鬼叫，繼而一身鬆晒，四萬咁口！

高大威猛的發哥手法純熟，三兩下手勢就搞掂嬌小玲瓏的詩詠，二人互動相映成趣！一行人跑完步後，詩詠更不介意在發哥面前除低香汗淋漓的襯衫，換上新衫，足見二人熟不拘禮，好感情令人羨慕！詩詠坦言，過去經常捱更抵夜拍劇，搞到身子極差，「脫無」後終於有時間做運動養生，即刻變得精神爽利！

話時話，發哥慈悲為懷，當然唔止為詩詠服務，同行的資深電影人方平亦有幸試到發哥的手勢。發哥練跑多年，早就有一套獨門秘技，跑得舒適，鬆得招積，話唔定可以考番個牌，正式成為啪骨師傅喎。

講番詩詠，脫無後愈活愈精彩，除咗閒時同發哥約埋練跑，最爽係可以揀Job做，唔使好似以前咁，日夜顛倒捱到殘晒。早前傳出視后遷往北角過千呎海景豪宅，月租6萬大元，足證名成利就，搵落大把。

生活無憂，人美心善的詩詠亦不時做慈善探訪，再唔係就同家人旅行增進感情。人生去到呢個境界，衣食無憂，真正好極！唯一憾事，可能係仲未搵到真命天子。詩詠被網民推舉為絕世好女友，佢亦直認過去係「戀愛腦」一枚，但人大咗，終於學識不能單方面付出，要跟另一半一同成長。一個條件咁好嘅女仔，點可能冇人要啫，話唔定好快就會傳出脫單喜訊啦！