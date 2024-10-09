正論：這邊廂成交破頂　那邊廂執笠不斷

這是最好的時代，這是最壞的時代。中央政府趁美國減息，出手降準降息，帶挈香港進入「港股大時代」。內地十‧一長假完結，昨日復市，外界原預期發改委續推強力財政措施，惟力度未如預期，港股隨即急瀉，收市跌2,172點或9.41%，收報20,926點，以點數計成歷來最大單日跌市。但與此同時，大市成交再破紀錄，達到史無前例的6,204億元，創單日最大成交。

港股大起大落猶如坐過山車，外界驚魂甫定，仍然大把人漏夜趕科場。不少內地旅客趁來港旅遊順道開戶，身體力行投身波瀾壯闊的港股大時代，網上甚至有人揚言「按咗層樓」炒股。反高潮的是，發改委公布的「一攬子增量政策」，主要強調明年繼續發行超長期特別國債，加力支持「兩重」建設，未見落實刺激經濟政策的具體措施，更未提吸引外資方法。外國不少股評人隨即看淡，直指若到了今年底，內地仍然沒有重大舉措，反彈將到此為止，股市或會止步於當前水平。惟有人沽貨止賺，也有人趁低吸納，交投繼續暢旺，結果大市成交一再破頂，昨日達到超過六千億元的規模，這在從前完全是不敢想像。

當然，股市的「榮景」能否帶動實體經濟，才是香港能否走出低谷的關鍵。這邊廂港股成交破頂，那邊廂又傳來連鎖集團執笠的消息。全港擁有19間分店、成立廿多年的華潤堂宣布全線結業，持有效會籍及積分的顧客須於下月7日或之前，親臨分店換領禮券或產品，意味下月8日華潤堂將成為歷史。這是繼舒適堡執笠後，短期內又一具規模的連鎖集團關門大吉。另外，高峰期有多間分店的食肆，其位於青衣的最後一間分店，昨日也貼出結業告示。

事實上，港股進入大時代的同時，消費市道依然疲軟無力。儘管今個十‧一假期，內地訪港旅客人數有所上升，但業界認為旺丁不旺財，商界依然挑戰重重。再說，股市最容易被大戶上下其手，散戶一不留神便會成為大鱷的點心。「股神」巴菲特名言：「別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼」，說的正是眼光和時機問題，若人人都能覷準時機，早行一步，股海就不會有這麼多人葬身其中。當一個普通的內地旅客也急於趕上這趟「牛市」，新手也急於開戶投身股海，甚至有人賣樓炒股，這種傾家蕩產式投機炒賣，是否足以支撐實體經濟不言自明，若商界以為這樣就能令生意站穩回暖，恐怕猶如沙上建塔，不能持久。

誠然，市民在股市上有所斬獲，自然更願意消費，但香港要完成經濟轉型，還須實際政策支撐。港府最大的毛病是光說不練，不敢大刀闊斧勇於作為，一味指望「阿爺」打救。現在眼見內地「低空經濟」熱火朝天，又趕熱鬧提出要發展低空經濟，卻又以本港地理環境複雜為搪塞，遲遲未見對應措施出台。單是十‧一無人機表演，香港便因為天氣因素取消，一河之隔的深圳卻如期上演，哪一地更敢於擔當，還用問嗎？