在以色列的濫炸狂攻下，加薩受到嚴重破壞，哈馬斯的隊伍亦受重擊，一說已損失了6,000多名戰士。而最近的反擊，10月7日只能發射幾枚火箭炮攻海法。在特拉維夫的孤狼行動也缺槍械，以刀代槍，意志可嘉，但傷害有限，主要還是在以色列社會製造恐慌。但近日以軍回攻加薩，理由是哈馬斯正在重整隊伍。6,000多人損失，已招募或動員預備役的還是6,000多人，隊伍規模未減。即使老兵被減，新兵上陣，士氣更盛，聖戰的色彩更濃，士氣和犧牲精神可抵銷作戰經驗不足和武器匱乏。

相反地，以軍縱有美國不斷供應的先進火力，惟士氣疲弱，未必可在加薩再衰三竭打下去。以色列的種族清洗，未能完全殲滅加薩人民，巴勒斯坦人民、哈馬斯等反抗行動會是前赴後繼，義無反顧地抗爭。以色列人還可逃往歐美，避開戰禍，他們決戰的能力未必可讓猶太復國主義的宗教狂熱提升起來，反倒是形勢不對便跑，與加薩和巴勒斯坦民眾的困獸鬥差別巨大。現時在斬首成功，加薩破壞之時，以軍和以色列社會還可幻想戰勝，重複1967年的戰績，可黎南攻不進去，反折兵損將。

真主黨、胡塞武裝等地方武裝正接力哈馬斯，開始把空炸伸延入特拉維夫海法等大城市。伊朗剛一輪的襲擊，打破了以色列空防的神話，鐵穹系統和美軍的協防都抵擋不了。它們正害怕伊朗空襲當地的基建設施，把以軍給加薩、黎巴嫩造成的毀滅反施於以色列社會。以色列政府、社會與軍隊的士氣可怎樣維持呢？以色列人可逃往歐美，除極少極端的猶太復國主義狂熱分子外，他們又怎樣有決一死戰的犧牲精神？內塔尼亞胡的兒子也避戰於海外，政府高層的子女怎會與猶太復國主義者一起殉道？這與哈馬斯、真主黨領導等整個家庭一起赴難，有天淵之別。

以色列恃的是來自美國的財力、軍力，但在戰場上打不敗哈馬斯等地方武裝。它期望便是引美國與伊朗大戰，妄想可消滅伊朗及其一系的反抗運動。美國貪生怕死程度遠超以色列，阿富汗也打不過，烏克蘭戰爭正在拖着它後腿。若在中東與伊朗作戰，初戰不利的話，美以內訌，美以便難與伊朗等消耗下去。或許在當地製造巨大破壞之後，便逃之夭夭，呼應全球南方不少領導人的主張，猶太人回歐洲再建國家吧！