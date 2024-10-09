隨着俄烏戰爭可能演變成歐洲大戰，北約正加緊擴軍，準備將戰鬥旅從82個增至131個，地對空導彈部隊更將激增數倍，由293個上升至1,467個。擴軍當然需要大量金錢，北約要求32個成員國按本國經濟實力和人口數量，支援擴軍及分擔所需費用，各成員國的國防支出勢必佔國內生產總值2%以上。

對此，最開心的莫過於美國政府尤其是軍工複合體。華府一直催促北約成員國將國防開支增至2%，過去沒有太多國家理會，現在則不得不大破慳囊。這也正是美國策動俄烏戰爭主要目的之一，既可以消耗俄羅斯，又可以進一步綁架北約和歐盟，不管戰爭結果如何，美國都是最大贏家，軍火商們正笑得合不攏嘴。北約諸國中了圈套猶不自知，竟將美國視為救世主，甘願被其利用，既出錢又出力，即使犧牲本國利益也在所不惜，實在可悲可憐。

其實，不管北約如何擴軍備戰，始終不敢越過俄羅斯劃定的「紅線」。美國一再強調無意直接參戰，甚至不敢放寬烏克蘭遠程武器限制，北約其他成員國更沒有膽量與俄羅斯直接對碰，充其量只能裝腔作勢而已。有人一直在假設俄羅斯戰敗的結局，這顯然是想太多了，俄羅斯絕對不可能戰敗，大不了與美西方玉石俱焚，畢竟其強大的核力量擺在那裏，任何國家都不敢越過雷池一步。

更何況，俄羅斯並非孤獨無援，起碼有中國及全球南方國家支持，無論是毅力還是韌力，都不會輸給北約。正因如此，美西方一直企圖離間中俄關係，北約高層更不斷出言恐嚇，要求中國停止支持俄羅斯，否則將付出代價。結果呢？付出代價的反而是北約和歐盟，經濟狀況本來就不妙，還要窮兵黷武，大幅增加軍費，真可謂雪上加霜。近期德國等歐洲國家相繼爆發反戰示威，要求停止援助烏克蘭，政客們若還不知反省，遲早被憤怒的民意趕下台。德國執政紅綠燈聯盟早前在地方選舉中慘敗，就是一個明顯的警號。

「國雖大，好戰必亡」，這是千古不變的鐵律。儘管美國利用俄烏戰爭獲取巨大利益，但日子也不是太好過，既要應付烏克蘭無盡的需索，還要全力支援以色列，顯得左支右絀，一旦再度深陷中東泥沼，想脫身就更不容易。人們好奇的是，美國到底還有多少精力對付中國這個「最重要的戰略競爭對手」？