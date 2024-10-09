本月歐洲聯盟終於通過決議，向進口的中國電動車徵收懲罰性關稅，最高達45%。決議案雖然落實，但中歐談判之門仍未關上，雙方依舊會繼續協商，說不定稍後可以談出個結果，將一場貿易戰化於無形。

歐盟也是處於兩難局面，是次決議結果乃10對5，10個國家贊成，5個國家反對，而投棄權票的卻有12個國家，可見歐盟各成員的意見嚴重分歧。在完全公平與開放的環境下，面對中國優質、龐大而又價廉的生產力，世界任何地方都無法抵抗。因此美歐地區實施貿易保護主義，也是沒有辦法之中的辦法，否則他們國內很多廠商，只有死路一條。

今番美西方國家肯定不會妥協，中國對外的貿易戰再打下去，恐怕亦不會有贏家，情勢發展到現階段，我方大可以考慮調整戰略，作更長線的部署。既然中國產業當中，質優、龐大與價廉三者加起來，別人無法抵擋，也無法競爭，那倒不如我們將價廉一項略作調整，稍為提升售價，讓外國政府有下台階，中國的廠家也可以增加收入。

中國與墨西哥關係良好，但在今年4月，該國也向544項商品徵收臨時進口稅，最高達50%，新措施很大程度上，正是針對中國貨。墨西哥尚且如是，美西方國家自恃市場大、國民消費力強，就更不會放過低價的中國商品。與其讓外國加稅，倒不如自行加價，錢進入自己口袋，總比進入別人的口袋好。在接下來的中歐貿易談判，中方不妨稍作讓步，同意提高中國電動車的售價，若然如此，中歐貿易戰或可避免愈演愈烈。

事實上，今日的中國商品也不必再以價廉取勝，即使鬥品質，恐怕很多洋貨還是要敗下陣來。