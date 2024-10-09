負責港澳事務的京官早前多次呼籲港府識變、應變、求變，以改革推動發展，特首下周三公布的新一份《施政報告》，會提出哪些改革大計備受外界關注。社會各界連月來已就此提出不同意見，例如有人認為香港必須設置一個由特首掛帥的決策機構──港式發改委，然後牽頭研究香港發展的頂層設計方案，將土地政策、人口政策、產業政策和重大基建工程均納入其中；也有人建議政府成立公共政策研究所，專注長遠重大的政策研究云云。

這不由令我想起西方科學界一項有名的研究：一個搖搖欲墜的樂高積木屋頂，下面僅有一根柱子支撐，一個小人被放在屋頂下。為確保整個屋子的結構穩定，以及不會傷害到小人，你會怎麼做？研究發現大多數人的第一個想法是加上更多的支柱。

近年港府就是這個喜歡「加法」的人，提出多項新政的同時，亦習慣性增加一些部門和職位，如去年《施政報告》宣布成立6個小組，包括愛國主義教育工作小組、解決劏房問題工作組。對當局而言，成績是他們最關心的要務，為取得最高的成績，增加人手是不二之法。但這種「加法」衍生不少弊端，包括各小組和辦公室涉及大量公共開支，容易造成政府財政危機；以及官僚架構不斷膨脹，出現部門效率低、冗員多的問題。對領導者來說，有時候解決問題的最好方法反而是「減法」，有如拆掉原本存在的支柱，讓屋頂直接固定在底座上。

人一出世就開始「從零做加法」的過程，很難第一時間想到用「減法」的思維看待問題。但如果一味「做加法」，背上的包袱只會愈來愈重。港府在推動改革的過程中，有時候既要用加法也要用減法，精簡部分職位或整合部門。