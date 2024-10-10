娛圈單打：帥哥竟然淪大叔　女神失修變女巫

「長腿Oppa」李敏鎬行年37，有排未到個「老」字，偏偏近年身形橫向發展，一張俊臉肥腫不分，淪為油膩大叔。佢日前出席電影首映禮，又被彈滿面油光，紋路盡現，仲好厚粉吓。唉，當年靚絕天下無敵手的《繼承者們》金嘆，一去不復返咯。

點解會咁㗎？口痕友就話，恐怕係整容後遺症。What？乜Oppa整容咩？嗱，咸豐年前已有小道消息傳出，李敏鎬左耳之所以冇咗忽肉，乃係將耳仔軟骨切下，用嚟做隆鼻手術，再加上瘦面針，韓流男神成形！

即係咁，Oppa有個比鬼佬更高挺的鼻子，的確係不爭的事實，但鐵粉反駁，你唔畀人哋天生麗質咩！再講吖，南韓整容術被譽為亞洲四大邪術之一，意思即係非常高明，明星砸大錢整容，冇理由三十幾歲就走晒樣啫。所以啫，信者恒信，不信者恒不信，信不信由你。

明明係9億少女的夢，家陣竟然連馬東錫大叔都Keep得好過佢，真係發夢都諗唔到。都係嗰句啦，小整怡情，大整變形。後生時候骨膠原飽滿，肌膚緊緻，點整都Hold得住；一旦年紀大咗，皮膚鬆弛，僭建物隨時搖搖欲墜。

呢，Oppa第一個承認的圈中女友朴敏英，一張精緻臉蛋據聞就係整容醫生的傑作，「金秘書」一角簡直就係顏值高峰。殊不知近年被指五官開始塌陷，網民紛紛震驚於女神臉淪為巫婆臉，尤以《月水金火木土》、《和我老公結婚吧》兩劇最為明顯。李敏鎬會唔會步前女友後塵？希望唔會啦，話唔埋只係冇劇開先至疏於維修啫，一有工開，好快又回復俊臉啦。