格魯吉亞雖是小國，卻有着極其重要的地緣戰略位置。

此所以反覆經歷多次顏色革命。它發起戰爭要收復獨立的分離省份，對俄戰敗後，俄羅斯依然維持其獨立。中國也與之建立雙邊自由貿易關係，帶上了香港，對之重視，不因其小國寡民而忽視。

這幾天格魯吉亞親西方民選女總統向歐盟尋求政治支持，以使其屬意的反對黨可在10月底大選中取勝，她認為格魯吉亞的重要性在於：對亞美尼亞轉向歐洲的影響；左右歐洲沿黑海發展的交通運輸連接規劃，也決定歐盟東擴。這位女總統原為法國的外交官，親西方反俄的立場鮮明，但10月的國會大選，選民未必讓親歐的反對黨掌權。現政府由不親歐美的格魯吉亞夢想黨執掌，也是該國的最大黨，在現時國會150議席佔了90席的絕對多數。最近民意調查指出，大選時有60%的選民會投票該黨，勝算頗大。

或許便因如此，該女總統協調在野的主要黨派聯合爭取選票。而美國等西方勢力也接連在該國發動示威騷動，企圖再啟動新一場的顏色革命，用暴民暴力倣效2014年烏克蘭例子，奪取民選政府權力。女總統揚言選民應該有六成會投反對黨，實際得票若不達60%，便是政府干預選舉，言下之意是選舉失敗便要暴動推翻結果。格魯吉亞經歷了多次顏色革命，結果政治都反覆轉折，反映人民的覺悟。民主選舉都是親美親歐的黨派失利。

現政府的兩項法案最為反對派針對，一是《外國代理人法案》，要所有接受外國資助的機構公開，列明是外國代理人，不容許它們繼續欺騙。另一是堅持家庭價值，阻止西方的性別小眾（LGBTQ+）運動發展。二者都是針對西歐美國的政治文化侵略而作出防衞，反映西歐美國的價值觀與行為標準與東歐社會基本體制的衝突。因此，格魯吉亞的例子，不僅在於美國西方的地緣政治與經濟利益，也代表社會文化矛盾。

10月底的選舉，如無歐美的直接介入，反對派不可能取得選民支持，也不會有另一場廣場革命的成功。俄羅斯會進一步討好讓步，以堅定執政黨的立場與政治支持力，中國亦可從經濟上協助。

格魯吉亞會是美國與中俄之間一場小規模的遭遇戰，不會演變為烏克蘭外第二戰場。它反而或與波蘭、匈牙利等東歐國家組成反西歐美國腐敗文化的聯合戰線。